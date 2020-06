Columnas: La Talacha Errores que se pagarán caros

“Lo único que queda demostrado en esta «nueva normalidad», es que la ciudadanía perdió el miedo y está decidida a cohabitar con el virus hasta en tanto no haya una cura o vacuna para este”

El manoseo y la falta de estrategia de los gobiernos para atender la pandemia del Coronavirus en México, llevó a la desesperación a la gente que terminó por mandar al carajo las recomendaciones de la «Sana distancia» de «Quédate en casa». Ahora las consecuencias de contagios y muertes van a tener que asumirlas y pagar los costos que esto va a traer.

Al cumplirse los 5 días de la «nueva normalidad» dispuesta por el gobierno federal, y justo en el momento más critico de contagios, la población ha salido a la calle después de más de 60 días de encierro y no está dispuesta a regresar al confinamiento, aun tenga que adquirir el virus, «prefiero morir del Covid, que morir de hambre», gritan en las calles los trabajadores y afirman que el gobierno los abandonó y les mintió en este problema de salud.

Ya en este mismo espacio habíamos escrito que al final del Covid-19, si es que hay, muchos gobiernos, de los tres niveles van a pagar muy caro, en lo político y en lo electoral, los errores cometidos en el manejo de esta pandemia, pero también señalábamos que habrá otros, que sacarían raja política a esta contingencia; sin embargo, como están las cosas, no se ve por ningún lado que la población vaya a premiar a nadie; existe una gran decepción en todos lados y en todos los niveles sociales.

Lo único que queda demostrado en esta «nueva normalidad», es que la ciudadanía perdió el miedo y está decidida a cohabitar con el virus hasta en tanto no haya una cura o vacuna para este.

Y si los gobiernos siguen actuando como hasta ahora, frenando la economía, los sectores privados, los comercios y las empresas van a imprimir y marcar los rumbos de la recuperación: hacia allá apunta todo.

Ante las dimensión que están tomando los contagios, existe ya una preocupación de los gobiernos. El mismo presidente López Obrador durante su gira por el sureste del país, admitió por primera vez que si las cosas se complicaban, se cambiaría el plan y la estrategia; la corrección es buena, pero parece ser tardía. Y así están todos; y es tan preocupante el problema que ya no saben qué hacer. Están en medio de una crisis de credibilidad delicada y no saben como decirle a la gente que se vuelva a guardar en casa.

Aquí ya le pueden echar la culpa a la gente, ni decir que los contagios masivos ocurrieron porque la gente no se guardó ni mantuvo su sana distancia. Aquí fue un error de estrategia de todos. Las advertencias, las llamadas de atención que se hicieron desde el exterior fueron ignoradas y tiradas a la basura. Ahora hay que asumir las consecuencias.

Talachazos

PERIODISTAS VICTIMAS DEL COVID.-Lamentable y dolorosa fue la noticia de este jueves cuando se conoció el contagio de coronovirus de un grupo de reporteros que cubren las conferencias de la secretaria de Salud de Nuevo León. El secretario de Salud confirmó primero que fue una reportera gráfica quien dio positivo, y este jueves cinco comunicadores más aparecieron con el virus.

Nuestra solidaridad para ellos que a diario cumplen la tarea de informar y asumen todos los riesgos. Así como los médicos, enfermeras, policías y personal que están al frente de batalla contra la pandemia, los reporteros están ahí, relatando y escribiendo los hechos. Un abrazo para todos.