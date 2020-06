Columnas: El Patinadero Gustavo y Bárbara de Regil

La guapísima, sensualísima y para muchos una de las fitness más conocidas en el país, le guste o no a la periodista LIDIA CACHO, es BÁRBARA DE REGIL quien abandonó su cuenta de twitter por los ataques profundos que sufrió de sus detractores.

En una entrevista con la afamada periodista de espectáculos, PATY CHAPOY le recomendó que mejor contrate a alguien que analice sus mensajes antes de lanzarlos en las redes sociales para evitar errores o malas interpretaciones como aquellas en las que trató de evitar la violencia de género, pero termino enredada en su lengua y motivo la indignación de feministas y otros hatters.

BÁRBARA sufrió violencia y ataques de género como el de LIDYA CACHO que le recomendó que trabaje menos el cuerpo y más el cerebro.

Lo cierto es que BARBARA debe atender el consejo de una mujer conocedora de los medios y la imagen pública en general como la CHAPOY y contrate un publirrelacionista que le ayude a estructurar sus ideas. La REGIL es una de las mujeres con más seguidores y su desparpajo raya entre la inocencia y la incitación.

Aquí en Tamaulipas tenemos políticos que entendieron muy bien el mensaje, entre una mala improvisación y un mensaje construido por profesionales, analizado y lanzado al aire, donde aun así corre el riesgo de ser destrozados, cuando en teoría ya analizaron todo el espectro que pretenden impactar.

Uno de esos casos, por ejemplo, es el actual presidente del MC en la entidad, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, quien hace tiempo subió un video en una alberca acompañado de uno de sus amigos y se nota que corrían una alegre parranda donde habla de las pérdidas millonarias que sufrió CARLOS SLIM por el Brexit.

En tono alegre, GUSTAVO señala que levantó firmas para evitar más problemas entre la comunidad de millonarios en el mundo.

En esa ocasión, el ex alcalde de ciudad Victoria, ex Senador y ex candidato a la gubernatura recibió severas críticas por el video realizado en estado inconveniente, además de la sarta de estupideces que decía mostrando la panza en la alberca de una residencia.

Parece que entendió muy bien la lección, pues GUSTAVO puso en circulación una nueva producción donde habla de manera esperanzadora de que saldremos adelante de la crisis económica que se vive en el país, pero además habla por la unidad, evitando la división que se proclama entre chairos y fifís.

Invirtió en producción y analizó su discurso, cuidó sus palabras y presentó una mejor cara, aunque con los mismos argumentos que tantas veces lanzó, experiencia la tiene y sabe cómo llegar, no en balde fue el primer alcalde panista que tuvo ciudad Victoria y lo hizo muy mal, pero siempre culpando al ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA de sus fallas.

La producción nos habla de que GUSTAVO está midiendo sus tiempos, vive de la política desde hace muchos años y es su mayor fuente de ingresos al grado de que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Es un fifi que amasó una fortuna con la buena voluntad de los votantes.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER está más que satisfecho por lograr un gran respaldo de los empresarios que respaldan con sus acciones a los porteños, con donativos de despensas, reses y latas de atún que se entregan a las clases más desprotegidas.

La última donación es un autobús por parte del empresario ABELARDO OSUNA de Transpaís que servirá para el transporte de los deportistas a sus competencias a otras partes del Estado o el país.

