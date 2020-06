Columnas: Entre Líneas Odio ancestral

Lo que esta ocurriendo en algunas partes del mundo y la república mexicana en torno a la actuación ilegal y violenta por parte de las policías que en lugar vigilar cuidar y brindar tranquilidad a la ciudadanía golpean, vejan y hasta asesinan a las personas a la hora de ser detenidas como así a ocurrido en los Estados Unidos y Guadalajara, Jalisco no es nuevo, ejemplos existen por decenas.

En Minneapolis como bien se sabe la policía atacó y dio muerte de manera brutal e injustificada al afroamericano GEORGE FLOYDE motivo por el cual más de 120 ciudades de aquella nación se encuentra violentadas e incendiadas por miles de manifestantes que, cansados por la brutalidad policiaca en contra de la raza de color, se volcaron a las calles protestando por la acción y por la grotesca protección de las autoridades de gobierno en escudar a su asesina policía.

Algo similar sucedió en el municipio de Ixtlahuacán en el estado de Jalisco donde una turba de policías municipales golpeo despiadadamente a GIOVANI LOPEZ al detenerlo por una falta administrativa golpiza, que finalmente le provocó la muerte.

El presunto asesinato provocó también una estela de violencia por parte de miles de manifestantes que sin control alguno, lapidaron y quemaron varias patrullas además de incendiar algunas de las puertas del Palacio de Gobierno.

Todo ello es producto de la pésima preparación y capacitación policiaca entre otras muchas deficiencias de valores y cultura.

Tan simple que no son adiestrados realmente para atender y enfrentar situaciones de detención, en el caso de los policías estadounidenses estos siguen consumidos por su ancestral odio en contra de las personas de color y a sabiendas que cuentan con la protección de sus superiores, empezando por el mismísimo presidente DONALD TRUMP que lejos de mediar en la situación, iracundo ordenó que el ejército saliera a contener a los frenéticos manifestantes.

El caso de Jalisco es la típica conducta de la mayoría de los policías mexicanos que por cierto no es privativo de las municipales, en ese sentido se han documentado decenas de casos de violencia y asesinatos perpetrados por otras corporaciones de seguridad.

Esta ocasión la sangre llegó al río, lo que sin duda marcara un precedente que durara al menos unos años.

Claro esta que al menos en México sin duda que el Gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO esta obligado a sancionar ejemplarmente a todos los involucrados en el brutal asesinato donde también pende de un hijo el alcalde de mentado municipio.

En otras cosas a decir de las cabezas del comercio y empresarios de la capital del estado, en lo que va de la pandemia, se han perdido un par de miles de empleos lo que habrá de recrudecer aún más la situación económica de muchas familias victorenses.

Sin embargo no todo es malo pues el “visionario” Director de Desarrollo Económico local MARIO ROMEL ARIZPE MARTINEZ aseguró que apenas finalice la pandemia tiene mil empleos listos, así que por preocuparse.

Por cierto el saltarín partidista busca contender aunque usted no le crea, por la presidencia municipal, pero ahora, bajo sus “amadas” siglas del PAN, como si no supieran de sus múltiples traiciones.

Hablando del mismo tema a la que le supuestamente pararon en seco y le dijeron que ni se parara en Nuevo Laredo con temas electorales, fue a la diputada por el PRI YAHLEEL ABDALA CARMONA.

Nos informan de allá que la dama en mención no solo provocó diversas desavenencias internas entre el priismo neoladerense, sino que dejó “colgados” de la brocha a más de uno, en fin, nada nuevo.

En otras cosas sin duda que el reporte emitido por la organización social denominada Semáforo Delictivo que coloca con color verde a otros estados incluyendo Tamaulipas fuera del contexto criminal respecto a once delitos luego de permanecer por más de diez años en color rojo, es plausible por donde se le quiera ver.

Sin embargo también sería muy bueno que aparejado con estas estadísticas, las diferentes fiscalías estatales, emitiera un dictamen respecto al avance de las investigaciones existentes de decenas tal vez cientos de casos del fuero común que se encuentran sin resolver.

Indudablemente que tanto es buena una cosa pero también no menos importante lo es la otra, pues de nada sirve que se reduzca la presencia criminal en los estados si no se avanza en la impartición de justicia pero sobre todo en castigar a quienes infringen la ley.

En otro punto la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Medicina de Tampico compartieron vía videoconferencia su participación en estudio para detectar problemas a la salud mental y crecimiento en problemas de violencia interfamiliar.

La charla dada por la doctora PERLA RIOS VILLALBA especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva así como Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de Pemex a través de la plataforma zoom.

