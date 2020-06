Si Alfaro tiene pruebas: que las presente: AMLO Desde Tabasco, el presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias que con el gobernador de Jalisco, pero indicó que no tiene interés en pelearse con ningún mandatario estatal.

TABASCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de estar detrás de las protestas en Guadalajara, Jalisco, como acusó el gobernador Enrique Alfaro, a quien le pidió presentar pruebas de sus señalamientos.

“No tengo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco, si tiene el gobernador pruebas que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable”, planteó el presidente desde Tabasco.

Decenas de personas protestaron este jueves en el Palacio de Gobierno de Jalisco con la consigna «Justicia para Giovanni», un joven que fue entregado sin vida a su familia tras ser detenido por la policía municipal de Ixtlahuacán.

La familia del joven de 30 años ha dicho que la detención de Giovanni se dio por no portar cubrebocas, una medida que fue declarada obligatoria por el gobierno estatal. No obstante, la Fiscalía local ha señalado que esto no fue así.

El caso desencandenó este jueves en una protesta violenta, con actos de vandalismo y agresiones contra los elementos policiales, y dejó como saldo un uniformado con quemaduras, seis más heridos, patrullas incendiadas y 27 detenidos.

El gobernador Enrique Alfaro acusó que en las manifestaciones se infiltraron personas enviadas desde los «sótanos del poder» de la Ciudad de México e involucró con estos hechos a López Obrador.

«Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo», acusó el gobernador.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del mandatario jalisciense, el presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias que con el gobernador de Jalisco, pero indicó que no tiene interés en pelearse con él ni con ningún mandatario estatal.

“No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos, ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleito, se necesitan dos y nosotros no queremos pelearnos. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y somos respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y la soberanía que tienen los gobiernos de los estados”, destacó.

López Obrador le recordó al gobernador de Jalisco que, aunque fue postulado por Morena, partido del que es fundador, ya no representa a ninguna fuerza política ni es jefe de grupo.

Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación de la muerte de Giovanni López, el presidente López Obrador comentó que esto le corresponde a la autoridad local, sin embargo, indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sí podría pronunciarse.

“Solo si lo decide la Fiscalía General, porque es una institución independiente, autónoma, sí hay elementos también para que intervenga la Fiscalía General. Sin duda la Comisión de los Derechos Humanos es de oficio, pero nosotros no intervenimos, no me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial”, apuntó.

