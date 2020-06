VIDEO: Skater olímpica de 11 años sufre terrible caída en entrenamiento Sky Brown informó que está fuera de peligro y recuperándose de las lesiones en el cráneo y el brazo.

Sky Brown, una niña de 11 años que podría ser la atleta más joven en las Olimpiadas de Tokio que se han pospuesto por la pandemia de Covid-19, pero una terrible caída que sufrió durante un entrenamiento podrían poner en juego su participación en el debut de su deporte, el skateboarding.

El pasado 28 de mayo, Sky, originaria de Reino Unido, practicaba en un skatepark privado en California, Estados Unidos, cuando ocurrió el accidente; algo salió mal durante uno de sus ejercicios, perdió el control del movimiento y salió de la rampa cayendo directamente sobre el suelo, según puede verse en un video de los hechos publicado en YouTube.

El padre de la mejor informó que cayó de cabeza y terminó con fracturas en el cráneo y el brazo, pero evoluciona satisfactoriamente y ya fue dada de alta del hospital, por lo que continuará su recuperación en casa. “Es la caída más terrible que ha sufrido, tiene suerte de estar viva”, dijo.

No suelo hablar de mis caídas

Sobre su aparatoso accidente, la skater profesional aseguró que está más que dispuesta a seguir trabajando para debutar en Tokio y representar a su país en un deporte nuevo para la justa olímpica.

«El casco y mi brazo me salvaron la vida. Esto no me detendrá. Voy por el oro en Tokio 2021”, dijo Sky Brown.

En el video publicado en el canal de YouTube de Sky, ella, aún visiblemente adolorida, explica que no acostumbra compartir videos de sus caídas porque ella «siempre disfruta lo que hace», pero que esta «ha sido la peor hasta ahora». Además, aclaró que quería mostrar a sus seguidores que está mejor y recuperándose.

CON INFORMACIÓN DE SDP