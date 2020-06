Castiga CFE a comercios Piden prórrogas para pagar y son implacables en los cortes.

PUEBLO VIEJO, VER.- Pese a la crítica situación que enfrenta el comercio,la Comisión Federal de Electricidad ha sido implacable para cumplir en tiempo y forma con sus cortes del servicio.

Al respecto de esta situación el comerciante del Paso del Humo Miguel Reyes del Ángel, manifestó que se han visto en severas complicaciones para poder pagar el servicio eléctrico, pero no hay ninguna consideración.

«Mi último recibo me salió de 4,500 pesos no me acompletaba, la fecha venció y solo pasó un día para que me cortaran el servicio, es una forma de castigarnos pese a la situación que estamos pasando todos».

Manifestó que por lo menos les deberían de dar una prórroga de una o dos semanas para reunir el dinero, refirió que no se niegan a pagar los adeudos pero sin ventas y sin ingresos la situación ha sido muy complicada.

Lamentó terriblemente que mientras en otros países los gobiernos dieron facilidades para reducir los cobros de los servicios.

En México esto no sucedió y se está afectando severamente a mucha gente principalmente a los giros comerciales ya que las tarifas prácticamente se duplican.