Sí, sabemos que ya ‘alucinas’ la cuarentena, pero sin ella, la pandemia de COVID-19 sería peor Hay voces que, citando casos como el de Taiwán, donde nunca se impuso un confinamiento, dudan de la efectividad de las cuarentenas. Un consejo: no les creas.

MÉXICO.-En marzo, muchos gobiernos de todo el mundo impusieron controles estrictos a las reuniones y los movimientos humanos, o cuarentenas, para frenar la propagación del nuevo coronavirus. El objetivo era aplanar las curvas de contagios de la pandemia del COVID-19 y evitar que los servicios de salud se vieran colapsados.

Ahora, en China, Europa, Estados Unidos y otros lugares, las autoridades están relajando las reglas con cautela. Las cuarentenas han sido costosas, pero nos ayudaron a evitar una catástrofe mucho peor.

Sin embargo, nuestro propio éxito, pese a su debilidad, ha despertado repentinamente voces contrarias, y algunos reflexionan sobre la posibilidad de que los confinamientos no hayan tenido mucho efecto.

El estadístico William Briggs insiste en que “no hay evidencia de que la cuarentena haya marcado la diferencia”, y señaló que la propagación del virus SARS-CoV-2 disminuyó incluso en algunos países, como Taiwán, que no entraron en confinamiento. Un artículo en un periódico británico de derecha insiste en que ni siquiera hay una “pizca de verdad” sobre que la cuarentena sirviera de algo.

Nada de esto debe tomarse en serio. Ese razonamiento se opone a una evidencia abrumadora, y aceptarlo requiere la comisión de una letanía de errores básicos de razonamiento.

Para comenzar, Briggs se basa en un terrible argumento estadístico, citando la falta de una fuerte correlación entre el número de muertes por COVID-19 en un país y su imposición de una política de cuarentena. Reino Unido impuso un confinamiento, pero aún así tene la segunda tasa de mortalidad per cápita más alta de cualquier nación. Taiwán, sin embargo, tuvo muy pocas muertes. En un gráfico de cuarentena o no cuarentena comparado con el resultado de la epidemia no hay un patrón claro, por lo Briggs piensa: “¿Qué podemos concluir? Solo una cosa: no podemos concluir que los confinamientos funcionaron”.

Y eso sería cierto, si solo consideramos este tipo de comparación estadística equivocada. En realidad no deberíamos esperar ninguna correlación clara porque sabemos que muchos otros factores importantes intervienen en los contagios, como el momento en que se impusieron las restricciones; la presencia de un servicio de salud pública efectivo para realizar pruebas, y el seguimiento y aislamiento de los infectados.

Analicemos el momento. De los países que tomaron medidas similares, los que actuaron antes tuvieron más éxito en contener al patógeno. Nueva Zelanda, que instituyó el confinamiento cuando solo tenía 102 casos, ha tenido 22 muertes. El 16 de marzo, Reino Unido tenía 3 mil casos confirmados, pero retrasó la cuarentena por otra semana. Esta demora de una semana, calcula un estudio reciente sin publicar, causó aproximadamente 11 mil muertes evitables adicionales. No es realmente sorprendente, ya que el número de infectados se duplicaba cada tres o cuatro días en ese momento.

Si las cuarentenas fueron efectivas, ¿por qué algunos países que no las implementaron tuvieron muy pocas muertes? Obviamente, la cuarentena no es la única forma de combatir la propagación de una epidemia. Algunos países no restringieron el movimiento porque no necesitaban hacerlo. Corea del Sur, Hong Kong y Canadá tenían una infraestructura muy bien desarrollada para pruebas, seguimiento y cuarentena, y aplicaron herramientas antiepidémicas más precisas.

Si la cuarentena no hizo ninguna diferencia, ¿por qué en todos los países que la impusieron la tasa de crecimiento de la epidemia mostró pronto reducciones marcadas? Tomemos como ejemplo a China, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia e Italia: cada uno muestra el mismo patrón de un fuerte cambio en la tasa de crecimiento poco después del confinamiento. ¿Es esto solo una extraña coincidencia?

Hay una explicación alternativa concebible: que la epidemia se desaceleró en todas partes a medida que suficientes personas se infectaban y las poblaciones alcanzaban la llamada inmunidad de rebaño. El crecimiento exponencial de una nueva epidemia normalmente se ralentiza cuando tantos se infectan que el virus en cuestión tiene más dificultades para encontrar nuevos objetivos no infectados.

No obstante, la evidencia pesa mucho en contra de esta hipótesis. Las estimaciones en España y Francia encuentran que alrededor de 5 por ciento de sus poblaciones pueden haber sido infectadas a principios de mayo. El número es similar para Reino Unido en general, subiendo a quizás 15 por ciento en Londres. Es decir, no se está cerca de la inmunidad colectiva si casi toda la población sigue siendo susceptible a ser contagiada.

Además de toda esta evidencia, también es muy difícil imaginar cómo un confinamiento, que reduce en gran medida la frecuencia del contacto humano, podría no tener un impacto en la propagación de un agente infeccioso. De hecho, los científicos han visto claramente los efectos del confinamiento en la gripe de este año en los países del hemisferio norte. En enero, esperábamos que este año estuviera entre las peores temporadas de gripe en varias décadas. No obstante, el número de infecciones de la enfermedad cayó drásticamente en abril, no mucho después de que se impusieran los confinamientos del COVID-19. ¿Otra extraña coincidencia?

Es difícil entender la motivación de la idea de que “las cuarentenas no tuvieron efecto”. Por supuesto que el confinamiento es desagradable; ha sido social y económicamente costoso, ¿pero decir que nunca tuvo ningún efecto? Eso es casi tan plausible como que el COVID-19 fuera causado por las señales de microondas 5G.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO