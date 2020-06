ACUSA FECANACO AL SAT DE ACOSO CIBERNÉTICO El SAT, INFONAVIT e IMSS ha intensificado el acoso vía electrónica a las empresas con requerimientos, auditorías y bloqueos de cuentas bancarias así como cancelación de sellos para facturar.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas denuncio el acoso de autoridades fiscales como el SAT que ahora vía electrónica y buzón tributario los están requiriendo, aplicando auditorias incluso bloqueando sus cuentas bancarias y cancelando los timbres para facturación a pesar que la economía está detenida y muchos ni siquiera han podido abrir para reintegrarse a la nueva realidad económica iniciada el primero de junio en el estado , hasta antes de la contingencia se tenía un reporte de poco más de 50 negocios con bloqueo de sus movimientos sin embargo la cifra se ha triplicado.

Christian Pérez Cosío, Secretario Ejecutivo y Abogado de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio manifestó que a pesar de la pandemia del COVID-19 y de la suspensión de actividades económicas, autoridades fiscales como el SAT, INFONAVIT e IMSS ha intensificado el acoso vía electrónica a las empresas con requerimientos, auditorías y bloqueos de cuentas bancarias así como cancelación de sellos para facturar.

Dijo que a pesar de que el SAT tienen suspendidos o paralizados los actos de auditoria presencial ahora lo hace pero vía electrónico, enviando requerimientos vía buzón tributario notificaciones electrónicas, es una serie de estrategias y requerimientos recaudadores que consideramos no deberían darse en este momento porque muchas empresas tienen paralizadas sus actividades y otras muchas apenas están en proceso de reiniciar, y han sido duramente golpeadas además del aumento a servicios como CFE.

Explico que el acoso es sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales como IVA, ISR, y para ello siguen mandando correos electrónicos, buzón tributario aclarando que esta es una auditoria al solicitar una información de sus movimientos fiscales, la oficina de Matamoros saca alrededor de dos mil invitaciones por mes, en el estado son más de 20 mil cartas invitación que se envían, aunque dicen que no hay un tema de hostigamiento, sin embargo es una auditoría de escritorio, y sigue habiendo bloqueo de cuenta ahora ya todo el sistema está unido, con cualquier adeudo que se tenga en INFONAVIT, IMSS incluso a estado, el SAT puede bloquear la cuenta y baja los timbres de facturación.

Sostuvo que hasta hace dos meses y medio tenían reportes de un aumento del bloqueo de cuentas, aun y cuando se han suspendido los actos de fiscalización presencial ya había 50 empresas con bloqueos de sus cuentas y tenían paradas sus operaciones, cifra demasiada elevada por lo que reitero que sigue el acoso del SAT, las revisiones de escritorio que llegan por el buzón tributario han aumentado , porque aunque no abras tu correo electrónico para la autoridad ya estas notificado, por ser el correo dado por el contribuyente.

Aseguro que lo que hace el SAT es detectar empresas fantasmas, y a quien no pueda comprobar que están operando les bajan los sellos, en ese sentido nos tienen bien agarrado ahora por lo electrónico, se estima que menos del uno por ciento de la población económicamente activa, tienen bloqueo de cuentas en México.