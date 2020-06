Estafan a Lambda García y le roban ahorros de su vida: ¡2 millones de pesos! El actor demandará al supuesto inversionista por fraude y abuso de confianza.

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien se vio implicado en problemas de dinero y legales, es el conductor del programa Hoy, Lambda García; a quien presuntamente habrían defraudado.

De acuerdo con las declaraciones del también actor, García le habría dado alrededor de dos millones de pesos a un sujeto que invertiría sus bienes.

Sin embargo, Luis “M” el inversionista no le dio el rendimiento correspondiente, así que Lambda García consideró que esto ya no estaba dentro de los términos en los que confió su patrimonio al sujeto.

De acuerdo con la revista Tv y Novelas, le habrían impuesto un límite hasta el 27 de abril para que realizara el pago; pero esto no ocurrió, por lo que ahora el conductor de ‘Hoy’ se encuentra en un proceso legal.

“Saliendo de Hoy voy a levantar la querella, voy a rectificar la denuncia.Le di hasta el 1 de junio y el brother se hizo loco. Es un estafador. Está mintiendo, me voy a ir con todo, con todas las vías legales”, dijo en el programa Hoy.

De acuerdo con sus compañeros del programa matutino, este dinero se trata de los ahorros de toda la vida del actor, por lo que se encuentra preoocupado y actuará conforme a la ley.

“No estoy levantando ningún tipo de falsedades, todo está sustentado. Esto va a llegar a las últimas consecuencias. Hay mucha gente que te estafa y hace tres semanas me dijo que no lo tenía. Y todo se lo gastó y no lo guardó ni lo invirtió”, dijo el conductor en el programa.

CON INFORMACIÓN DE ZÓCALO