Castiga tránsito a infractores de doble no circula La sanción es administrativa y consiste en remitir al infractora a oficinas viales a firmar carta compromiso para respetar la prohibición y uso de cubre bocas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Autoridades de Tránsito local han aplicado más de 260 sanciones administrativas –retiro de licencia- a ciudadanos que no han respetado el programa provisional del doble No Circula y por no usar cubre bocas, dijo el Director de la corporación Efraín García.

La sanción que están aplicando no es económica, “No estamos aplicando multas, las personas tienen que acudir a oficinas de la corporación, “para que firmen una carta compromiso donde ellos de propia voluntad se comprometen a respetar el programa Hoy no Circula y a usar cubre bocas”.

Recordó que la normatividad actual hace obligatorio respetar esas indicaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud para frenar la presencia del Covid-19 en Tamaulipas.

Actualmente se han aplicado 269 amonestaciones escritas, hay algunos –la mayoría- han acudido a recoger su licencia, dijo tras señalar que es una realidad que requiere una reforma al reglamento de tránsito para que no genere duda sobre la obligatoriedad de las nuevas medidas.

“Tiene que pasar la aprobación en Cabildos de los 43 municipios, por ello estamos sometiendo a la comisión de tránsito para que pueda ser votada y aprobada y tengamos esa ampliación al reglamento en Ciudad Victoria”.

Además dijo que son respetuosos de las atribuciones que tiene el Congreso del Estado, por lo que están atentos a acatar las leyes del poder legislativo, en caso que se determine una sanción económica por alguna infracción de tránsito y se cubra con servicio a la comunidad, se implementará la medida, “para quien no pueda pagar una multa”.

Dijo que existe línea telefónica para que ciudadanos denuncien cualquier acto ilícito de elementos de tránsito local, o de cualquier irregularidad que se detecte por parte de conductores en la ciudad.

En la línea Vialichat a través del 8343116313, también se proporciona información cuando existe interrupción de vialidad por algún evento, o bien cuando existan irregularidades de vialidad que afecten a victorenses.