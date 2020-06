Increíble imagen tomada con un dron, más de 64 mil tortugas en el mar

AUSTRALIA.- Ante la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años por el Covid-19, la naturaleza comenzó a recobrar los espacios que han sido arrebatados como se muestra en el video tomado por un dron donde se observan más de 64 mil tortugas nadando en el mar.

Recientemente circulan imágenes de animales durmiendo en la carretera, caminando por las calles de ciudades, tortugas en playas que antes estaban llenas de turistas.

Los océanos y mares se llenan de basura por cubrebocas, guantes y demás materiales médicos, debido al consumo por los humanos para protegerse del coronavirus.

La fundación Great Barrier Reef, compartió las imágenes de más de 60 mil tortugas verdes en el borde de la Gran Barrera de Coral en Australia.

Drone footage shows the largest remaining breeding ground for green turtles in the world. The video revealed up to 64,000 turtles swimming around Australia's Great Barrier Reef during nesting season. https://t.co/wVqw0ZFjur pic.twitter.com/kTQwXAQIbZ

— CNN (@CNN) June 9, 2020