Por videoconferencia y en minutos… Así es un divorcio en época del coronavirus Como si se tratara de una conferencia de negocios, en 13 minutos y de manera virtual, una pareja se separó legalmente.

MÉXICO.- El juez leyó la sentencia en menos de 13 minutos y todas las partes aceptaron. Gustosos, terminaron la videollamada, se quitaron el anillo de casados y siguieron con sus vidas. Así es como termina un matrimonio en tiempos del covid-19: por vía remota, en teleconferencia, sin aspavientos.

Laura Leal pasará a la historia como la primera mujer de Nuevo León en disolver su matrimonio de manera remota. Y es que, dadas las circunstancias, no pudo consumar su divorcio a la antiguita, en el juzgado cívico.

Laura Leal y su ahora ex marido acordaron disolver su matrimonio desde febrero, pero mientras llegaban a un acuerdo de separación en los mejores términos, asesorados por la abogada Claudia T. Witrón, los alcanzó la contingencia del covid-19 que provocó que muchos trámites fueran detenidos en todos los juzgados de Nuevo León, entre ellos los juicios de divorcio.

Al reiniciarse las actividades de manera gradual en el Poder Judicial del Estado, se informó a la pareja que su audiencia de divorcio se realizaría en la modalidad de videoconferencia y su caso sería el primero del Juzgado Octavo Familiar Oral del Estado de Nuevo León en realizarse de esa forma.

A Laura le gustó la mecánica de divorcio:

«Me gustó porque te ahorras la vuelta al juzgado; fue muy rápido, 10 minutos a lo mucho la audiencia, fue todo muy claro. Hubo un acuerdo antes, el juez nos preguntó sobre lo que habíamos acordado.

«Él tenía ya un escrito (el juez) de cuando metimos la solicitud de divorcio y él solamente nos rectificó, llegamos al mismo acuerdo y sólo nos preguntó si seguía eso en pie. Fue muy rápido todo, muy sencillo», narró aún emocionada la recién divorciada.

Laura es secretaria en una oficina contable y recuerda que su matrimonio con Juan N. duró cinco años. Se casaron cuando ella tenía 26 años y él 33.

Explicó que llegar al acuerdo de separación no fue algo tan complicado, debido a que no tuvieron hijos, ni había bienes inmuebles en propiedad mancomunada, lo cual evitó acuerdos de pensión alimenticia o reparto de propiedades contempladas en una sociedad conyugal.

«Ya teníamos un año separados»

«Nos separamos por diferencias de carácter, no estábamos de acuerdo en muchas cosas, no nos veíamos en el mismo sitio en el futuro, no teníamos las mismas metas; ya teníamos un año separados y metimos la solicitud de divorcio en febrero, pero en marzo comenzó lo de la pandemia y se suspendió todo y hasta ahorita que se arregló virtualmente.

«Yo me esperaba ir como que a la audiencia y estaba muy nerviosa, pero ahorita la verdad sí estoy muy contenta porque fue muy rápido y me gustó que todo fue muy claro y nos ahorraron la vuelta», expresó no sin cierta satisfacción.

La audiencia fue conducida por Juan Francisco Castillo Lara, juez octavo de lo Familiar y por el secretario del mismo juzgado, José Alberto Dávalos Arévalo. En la videoconferencia para llevar a cabo el divorcio, el juez preguntó todos los detalles relacionados con la ausencia de hijos, así como de propiedades y otros bienes, por lo cual ambos estuvieron de acuerdo, así como en no demandar pensión alimenticia.

La sentencia de divorcio les fue leída y se les notificó que la misma quedó publicada desde el jueves, además de instruirse la notificación al oficial primero del Registro Civil en Ciénega de Flores para que actualice el nuevo estado civil de Laura Leal y Juan «N».

En tanto, la abogada que asesoró a los recién divorciados señaló que este procedimiento dará paso a una nueva modalidad que permitirá agilizar los trámites de quienes deseen disolver sus matrimonios mediante juicios voluntarios o incausados, ya que ahora, ambos, durante la contingencia, serán virtuales.

