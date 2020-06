500 negocios en ‘problemas ‘para volver a operar: CANACO Algunos están a punto de declararse en quiebra, a otros no se les tiene permitido y algunos más no han cumplido los requisitos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Más de 500 comercios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Victoria, no pudieron abrir en esta primera fase de la ‘Nueva Realidad de Convivencia Segura’.

Algunos están a punto de declararse en quiebra, a otros no se les tiene permitido y algunos más no han cumplido los requisitos, reveló José Luis Loperena González, Presidente del organismo camaral.

Asimismo, señaló que el próximo lunes se evaluará el semáforo, para ver si se avanza a la siguiente fase y se incorporan más negocios en la reapertura.

Dijo que desde el lunes primero de junio, abrieron 900 de los mil 400 negocios socios de la CANACO, 500 están en algún proceso o se encuentran entre los que no han podido, porque están en dificultades económicas y cerrarán, cumplen aún las medidas, o no entran en las actividades esenciales.

“De los mil 400 negocios, al menos un 18 por ciento de ellos no abrieron o están en un problema critico financiero, posteriormente tenemos más o menos unos 110 que son negocios que están en los giros de gimnasios, salones de eventos y otros que no están en condiciones de abrir, luego traemos los negocios que por algún motivo ya pueden abrir, pero no lo hicieron porque no cumplieron con los requisitos o no contaban ya con personal” detalló.

Dio a conocer que el próximo lunes 15 de este mes, habrá una reunión para evaluar el semáforo y poder determinar cómo fue el crecimiento que sería el rebrote de COVID por la reapertura.

«Vamos a estar todos al pendiente para ver cómo sale todo, y si se sigue con esta ‘Nueva Realidad’ y se amplía la capacidad de los negocios a un 50 por ciento, de hecho en esta primera fase, todos los negocios abrimos, pero a un 25 por ciento de su capacidad instalada, menos los gimnasios, parques recreativos albercas públicas, salones de eventos, giros que aglutinan mucha gente, ellos están en fase todavía de no poder abrir».

Reconoció que como sector tienen expectativas muy buenas.

«Lamentablemente vemos que la gente no cumple con los lineamientos de sana distancia y seguridad en su salud y esperamos que eso no genere un rebrote fuerte y no vuelvan a cerrar, esperamos seguir avanzando, que en el último trimestre del año tengamos condiciones económicas más favorables y poder ir normalizando la economía, se debe ser consciente y hacer caso a las autoridades, no relajarse», finalizó.