Chocan diputadas por abusos de CFE

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los cobros excesivos de la CFE a usuarios de Tamaulipas fueron un tema abordado ayer en el Congreso del Estado y que confrontó a dos compañeras de la bancada de Morena.

En su intervención, la Diputada Leticia Sánchez Guillermo aprovechó la tribuna del órgano legistativo tamaulipeco para expresar su molestia por irregularidades cometidas por la paraestatal a cargo de Manuel Barlett.

Precisó que al exponer el aumento en cobros por servicio de energía eléctrica, sólo recibió un trato déspota y prepotente de un alto funcionario de la CFE.

Indicó que sólo buscaba que se reconsiderara la situación actual de la población Tamaulipeca que hace esfuerzos para afrontar la pandemia.

Reveló que no fue, hasta que le hizo ver que era legisladora, hasta funcionario, del cual no citó el nombre, fue que compuso su comportamiento.

“¿Tiene uno que decir que es diputado entonces para que te traten bien?”, cuestionó la legisladora de Morena desde la tribuna del Congreso.

Le pidió al Director de la CFE en el paìs, Manuel Bartlett a bajar a territorio y hacer una inspección en los Estados para que compruebe el comportamiento “déspotas y prepotente” que tienen los funcionarios de la CFE contra los usuarios que piden aclaraciones por el alto costo en los recibos del energía.

La coordinadora de la fracción de Morena Edna Rivera, trató de minimizar el reclamo que hizo su compañera de bancada al señalar que la CFE tiene diferentes tarifas eléctricas y hoy, en un decreto todos los hogares, a pesar del consumo que tengan, se mantendrían en tarifa doméstica y no otras más caras.

“Es mentira que no haya una ventanilla para las aclaraciones si las hay”.

Sánchez Guillermo volvió a la tribuna: “Yo no vengo porque me dijeron, es porque lo viví el día sábado pasado. Me tocó ver esas cuestiones y es por eso que tengo documentado todo”.

Invitó a la Diputada Rivera, a que salga y camine, por las oficinas de esta paraestatal “vea la necesidad que tiene la gente, no es hablar por hablar y si no lo ha visto, es porque ha caminado entre la gente”.