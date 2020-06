Iglesia Católica da a conocer protocolo Covid en templos A la par de ello, se establecerá un filtro con termómetro a la distancia para asegurarse que la temperatura de los fieles sea menor a los 37.5°, además de instalar a la entrada de cada...

TAMPICO, TAMAULIPAS.-La Iglesia Católica de Tampico integró el “Protocolo para templos ante el Covid-19”, el cual será puesto en marcha cuando se permita la reanudación de las misas y que comprende restringir el acceso a determinado número de fieles además de pedirles a personas vulnerables que no acudan.

En un video difundido por la vocería de medios de comunicación de la Diócesis de Tampico que está cargo del sacerdote Juan Enrique Olguín Olguín se da a conocer que este protocolo se aplicará en cada uno de los 68 parroquias así como en sus respectivas capillas.

“Estamos listos para abrir las puertas de nuestros templos, para ello, hemos creado un protocolo para que todos nos podernos reencontrar de manera segura y así poder garantizar la salud de nuestros hermanos” se indica.

Algunas de las medidas son: la limpieza y desinfección de pisos, bancas reclinatorios y superficies de alto contacto antes y después de cada celebración.

A la par de ello, se establecerá un filtro con termómetro a la distancia para asegurarse que la temperatura de los fieles sea menor a los 37.5°, además de instalar a la entrada de cada templo, un tapete sanitizador para la limpieza de la suela de los zapatos así como dispensadores de gel antibacterial.

“Los confesionarios tendrán mamparas acrílicas para protección de los fieles así como del sacerdote, además de qué se suspenderá el reparto de hojas parroquiales y misales” se indica.

La comunión (hostia) se dará en la mano y a distancia además de que se delimitará la asistencia de los fieles al porcentaje que indique la autoridad sanitaria del Estado.

El protocolo también incluye que la limosna sea realizada al término de la santa misa y no a mitad de la eucaristía, como se acostumbraba.

Asimismo, será obligatorio que todos los que asistan a la iglesia usen su cubrebocas y mantengan la sana distancia evitando el contacto físico.

La Iglesia Católica pide a todas las personas que se encuentran vulnerables en su salud, a que opten por quedarse en casa y que vean las celebraciones de la misa a través de sus redes.

“Como iglesia diocesana de Tampico, estamos listos para encontrarnos nuevamente” finaliza el mensaje de este video que es difundido por las redes sociales de la Diócesis de Tampico.

De acuerdo a lo informado en el caso de Tampico aún no se establece una fecha para la reanudación de las misas ya que dependerá del número de contagios, pero se estima sea a fines del mes de junio.