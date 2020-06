Ordenan a eBay y Amazon dejar de vender productos que se atribuyen eliminación del C-19 La Agencia de Protección Ambiental del gobierno estadounidense instruyó el retiro del catálogo de al menos 70 productos.

ESTADOS UNIDOS.- Las empresas de comercio electrónico Amazon Inc y eBay Inc han recibido instrucciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del gobierno de Estados Unidos de dejar de vender en sus plataformas desinfectantes no probados o inseguros, incluyendo productos que se atribuyen de manera falsa la eliminación del coronavirus Covid-19.

La agencia Reuters retoma un reporte de la plataforma Bloomberg y señala que la EPA ordenó el freno de la venta y distribución de 70 productos, incluyendo aerosoles, correas y otros productos promocionados como artículos de “prevención de epidemias”.

El requerimiento del gobierno pide que los productos desaparezcan del catálogo en la plataforma web y que se emita una certificación de dicha medida.

Al corte de este jueves 11 de junio, se reportan en el mundo 416 mil 343 muertes por coronavirus, de acuerdo con un conteo realizado por la agencia AFP.

Desde el comienzo de la pandemia, 7 millones 383 mil 140 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 3 millones 200 mil han sido clasificados como casos recuperados.

El país con el mayor número de muertes hasta ahora es Estados Unidos, con 112 mil 924. El país gobernador por Donald Trump más de 2 millones de contagios y las autoridades consideran que 533 mil 504 personas han sanado.

Pese a los diversos esfuerzos científicos en EU y varios países, hasta el momento no se ha podido encontrar un medicamento que pueda ser usado en un tratamiento efectivo contra el nuevo virus.

Fármacos como la hidroxicloroquina, utilizada por el presidente Trump durante algunas semanas, ya han sido descartados.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS