Enfermera en Guanajuato denuncia agresión, le avientan café hirviendo

GUANAJUATO.- Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guanajuato denunció que un derechohabiente la agredió, la insultó, le aventó un vaso con café hirviendo e incluso la amenazó de muerte.

La enfermera de nombre Ángeles hizo esta denuncia través de redes sociales en las que compartió fotos del hombre que la agredió y un video que captó el momento en el IMSS, ubicado en San Francisco del Rincón el pasado 9 de junio.

“El problema fue que los niños iban dentro del módulo de vías respiratorias área covid y los saque de ahí ya que ahí es mi lugar de trabajo, se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el covid empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera aparte me aventó un vaso de café hirviendo”, escribió la enfermera.

Mientras que en el video que compartió se aprecia a escuchar que ella le pide que “ya se retire” del lugar y como respuesta el hombre le avienta el vaso de café y posteriormente se interrumpe la grabación.

CON INFORMACIÓN DE POLITICO.MX