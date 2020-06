Casi un millón de personas firman petición para declarar al KKK como organización terrorista

ESTADOS UNIDOS.- A través de redes sociales, miles de personas han firmado una petición digital para exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Congreso que clasifiquen al Ku Klux Klan (KKK) como organización terrorista.

Aunque hay distintas peticiones en la plataforma Change.org, la que tiene más firmas alcanza – al momento de esta redacción – más de 825 mil 500 firmas, de una meta de un millón, para exigir al Congreso que sea declarado una organización terrorista, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd.

welp since the other petition was closed here’s another one to make the KKK illegal https://t.co/DetFmB1XFj

— 🐳⁷ l BTS BIRTHDAY BASH (@shookytwts) June 8, 2020