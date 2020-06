‘Agoniza’ el Valle de Texas El cierre parcial de la frontera que aún se mantiene ha puesto en la lona a los grandes comercios de Brownsville y otras ciudades texanas, por lo que sus autoridades claman que se permita a...

A tres meses del cierre parcial de la frontera entre Estados Unidos y México el comercio Del Valle del Sur de Texas tiene miedo a morir, por ello los alcaldes y jueces de los condados de Hidalgo, Cameron, Starr y Willacy solicitaron al Gobierno Federal la reapertura de los cruces internacionales para los residentes mexicanos.

Aunque en general la actividad comercial se ve afectada se considera que sería Brownsville la ciudad que más perdería ante la tardanza en la apertura de la frontera.

Y es que mientras McAllen, Edinburg, Mission y Pharr ya formaron una zona conurbada que pretende atraer a los consumidores de la frontera tamaulipeca que buscan mercancías baratas y de calidad, Brownsville está solo en esta relación comercial lo que llevaría al cierre de tiendas.

Fue el pasado 21 de marzo cuando los residentes fronterizos tuvieron que adaptarse a la realidad que marcaba la pandemia por Covid 19 pues los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un cierre parcial de la frontera para evitar la propagación del virus.

Así pues, quienes cuentan con una visa láser ya no pudieron cruzar a realizar sus actividades al lado americano pues los acuerdos marcaban que únicamente se permitirán viajes esenciales por trabajo, atención médica y educación lo que prácticamente reducía la posibilidad del ingreso a ese país.

El cierre parcial que se tenía contemplado concluyera en abril se ha ido extendiendo y la fecha oficial para su conclusión es hasta el momento el 22 de junio.

Sin embargo ya algunas voces de manera extraoficial han dado a conocer que la medida de contención del virus en las fronteras se podría extender uno o dos meses más.

Las ciudades Del Valle del Río Grande en Texas en los primeros días de marzo reportaron una escasez de diversos productos entre ellos alcohol, gel antibacterial, sanitizantes en aerosol, cloro, agua embotellada y papel de baño, razón por la cual los residentes de estas ciudades acudieron a su contraparte mexicana para hacer las compras.

Más tarde con el incremento de casos de Covid 19 en Texas se comenzaron a cerrar tiendas y las grandes plazas comerciales, lo que llevó al resto de los comercios a restringir su actividad en el caso de los restaurantes a vender solo comida para llevar o de entrega a domicilio y en los Super Mercados que siguieron funcionando toda la cuarentena a tomar estrictas medidas de higiene.

Esto ya no lo alcanzaron los residentes fronterizos pues sus visas dejaron de ser validas temporalmente para el cruce a Estados Unidos.

Así las cosas el 25 de marzo se inició la cuarentena y la obligación de los habitantes de Brownsville, Harlingen, San Benito y otros lugares va quedarse en casa tras el anuncio por parte del Juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño JR de restricciones para el tránsito.

Finalmente, el 1 de Mayo tras una indicación del Gobernador del Estado de Texas, Greg Abbott para terminar el confinamiento y comenzar la recuperación económica que algunas actividades se reanudaron, primero los restaurantes a un 25 por ciento de su capacidad y con extremas medidas sanitarias.

Poco a poco las tiendas anunciaron su regreso a la actividad aunque también con los protocolos que exigía la autoridad que tienen que ver con uso de gel antibacterial y la sana distancia entre los consumidores, así como una reducción en el número de personas al interior de las mismas.

En Texas ya no es obligatorio el uso de cubreboca así que esto no lo solicitaban las tiendas.

El fin de semana del 1 de mayo los residentes texanos hicieron filas desde temprana hora en las entregadas a los Mall en espera de su apertura y aunque solo algunas tiendas abrieron al público fue suficiente para ellos.

Para los comerciantes la actividad que se registró los primeros días fue importante sin embargo faltaba un alto porcentaje de sus clientes: los mexicanos.

Mientras que los residentes de la frontera mexicana se preparan para cruzar a Estados Unidos a partir del 22 de Junio tras tres meses de cierre parcial de los cruces internacionales, las autoridades del Valle del Sur de Texas dieron a conocer la posibilidad de que estas condiciones se extiendan unas semanas más lo que sería negativo para esta región

“Se debe de terminar en junio 22 que se termine en nuevo tiempo, estamos oyendo que la posibilidad existe que lo van a extender por uno o dos meses más, el problema con todo esto es que nosotros aquí en frontera vivimos por la ayuda y negocios de las personas que cruzan en los puentes ”, aseguró el Juez Eddie Treviño.

De hecho hace unos días los representantes de la zona del Río Grande solicitaron la apertura de la frontera para el cruce de los residentes mexicanos con visa láser ya que aseguran su economía no ha podido recuperarse ante la falta de estos clientes

“No nada más las personas que viven en la frontera, los negocios, los empresarios que viven por el apoyo del mexicano que viene a gastar su dinero, a comprar cosas, como sabemos el resto del Estado se está abriendo para los negocios y el resto del país se está abriendo para las economías pero aquí en las fronteras no nos quieren dejar abrir la economía, nosotros vivimos por los mexicanos y los mexicanos viven por nosotros”, sentenció.

El juez Eddie Treviño consideró que debe ser recíproco que los residentes mexicanos puedan visitar esta región de Texas como lo hacen sus connacionales en la frontera de Tamaulipas a donde acuden a realizar algunas compras.

El gobierno municipal de Matamoros advirtió que la afectación a la economía por el cierre parcial de las frontera afecta más al comercio de Texas por lo que consideró que es importante la apertura de esta región a los mexicanos.

Se ha advertido que de continuar restringido el paso por la frontera para el cruce de mexicanos La Plaza Mall cerrará inminentemente pues hay algunas tiendas que incluso han anunciando a nivel nacional la desaparición de algunas de sus sucursales.