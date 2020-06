Nickelodeon habría confirmado que Bob Esponja es gay

MÉXICO.-Nickelodeon ha confirmado una verdad sobre Bob Esponja más que evidente para muchos, pero que curiosamente la misma cadena de televisión había negado: el cocinero estrella del Crustáceo Cascarudo es gay.

Diversos personajes del mundo del espectáculo han aprovechado la llegada de junio, denominado el Mes del Orgullo, para reconocerse como miembros de la comunidad LGBTQ+.

Así lo hizo el cantante mexicano Raymix, quien a través de redes sociales dijo que para él, “salir del clóset” era una “responsabilidad y obligación moral”, pues de esta forma considera que puede ayudar a muchos jóvenes que tienen miedo de reconducir quiénes son.

También lo hizo una de las actrices juveniles del momento, Lily Reinhart, quien a través de su cuenta de Instagram invitó a participar en una protesta de la comunidad, revelando:

“Aunque nunca antes lo había anunciado públicamente, soy una orgullosa mujer bisexual».

“Celebrando el #Orgullo con la comunidad LGBTQ+»

Nickelodeon se ha sumado a esta tendencia, confirmando oficialmente la orientación de algunos de sus personajes emblemáticos, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter que señala:

“Celebrando el #Orgullo con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses”.

El texto se acompaña con las imágenes de tres personajes: Bob Esponja, Schwoz Schwartz de ‘Henry Danger’ y Korra de ‘La Leyenda de Korra’. Todos aparecen con un fondo de color arcoíris y/o usando ropas multicolor, lo que de una forma sutil, como suele hacerse en los contenidos infantiles, confirmaría que son parte de la comunidad.

