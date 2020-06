Roban bici durante paseo al actor Luis Felipe Tovar Compañeros del medio de inmediato le mandaron mensajes de apoyo y expresaron su enfado por el robo del que fue víctima, ttal fue el caso de Rafa Mercadante y Fernando Ciangherotti.

MÉXICO.-Luis Felipe Tovar compartió con sus seguidores que fue víctima de la delincuencia mientras se encontraba de paseo por la Ciudad de México (CDMX).

En su cuenta de Instagram el actor reveló que se encontraba muy feliz paseando en bicicleta hasta que ésta le fue robada.

En su publicación, el famoso además compartió una fotografía en la que aparece con un cubrebocas y su desaparecido medio de transporte. En su mensaje también les pide ayuda a sus seguidores para poder localizar su bicicleta.

Sus seguidores también reaccionaron preocupados por su integridad física, por lo que el actor decidió responder algunos mensajes asegurando que se encontraba bien pero que se encontraba indignado por la inseguridad que se vive en la CDMX y confirmó que ya había levantado la denuncia correspondiente.

“Triste realidad, así me la robaron con todo y seguro y no me tarde ni 5 min”, “Que pinche coraje”, “Ojala las autoridades hagan algo para recuperarla”, “Cuídate mucho por favor”, “Maestro, paciencia seguir adelante, roguemos a Dios por México”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.

No es la primera vez que Luis Felipe Tovar revela que es víctima de la delincuencia, ya que por cuatro veces personas se han metido a robar a su escuela de actuación.

Siendo la última en 2018, cuando incluso detalló que tenía grabado el rostro de los delincuentes pero que las autoridades no habían realizado nada al respecto.

“Sí llegan, van peritos, me echan polvito, buscan huellas, investigan todo lo que tienen que investigar que no tiene que ver con nadie de los responsables, me dan carpetazo, pasan dos años y me vuelven a robar”

Luis Felipe Tovar

