Se alistan para traicionar al PRI

Todos sabemos que para el 2021 el Partido Revolucionario Institucional ( PRI) no será atractivo para todas aquellas personas que se han acostumbrado a ser unos vividores de la política.

Y es por eso que uno que otro del tricolor está planeando su mudanza, su brinco al barco del PAN y otros organismos políticos, para salvar su estancia en la nómina.

La neta es que el PRI está muerto, solo uno que otro loco aceptaría y buscaría ser abanderado por sus siglas, pues en estos momentos eso es casi lo mismo que aventarte del Puente Tampico y quedar medio

muerto.

Y es por eso qué hay personajes en todo el estado que están preparando su disfraz del “chapulín colorado” para dar el salto y cambiarse de partido, ya sabe que él hambre y la ambición, es canija.

Están a punto de escupir la camiseta tricolor y de tatuarse las siglas de Acción Nacional hasta en el corazón varios personajes, entre ellos, de la zona , el presidente del PRI sállenle de Madero, Soel Cruz, quien con algunos otros homólogos hicieron su “circo, maroma y teatro “ en el Pasado mes de Febrero y presentaron su renuncia.

Pero que no se le olvide a Soel qué gracias al moribundo ( ósea el PRI) llegó a ser hasta el “payaso del rodeo” en los eventos, es decir, el animador, por qué hasta se creía locutor, por poco hasta programa le daban en la 94.5, y llegó a estar en la nómina de varias administraciones maderenses.

Pero ahora lo quieren enamorar con invitarlo a ser regidor en la plantilla del año que entra, con los azules. Al parecer, ya le llegaron al precio.

Lo mismo podría repetirse con Alejandra Cardenas en la capital el Estado, una chava buena onda, que se cree muy Fresa y lo es, pero sin lana, por eso tiene que andar viendo las “sobras” que le dejará el PAN, donde podría llegar como candidata a

Diputada.

Pero el título de la traidora de traidores, se la llevaría Yahleel Abadala, quien en su hambre de ser alcaldesa de Nuevo Laredo, no le importaría llegar arropada con el PAN, pero suena raro que después de haber sido presidenta estatal del tricolor, Diputada Federal y actualmente llega de “gratis” al Congreso local, donde solo se ha convertido en una más del montón…pues que ahora se quiera pintarse de blue.

Y esta versión explica por qué hace varias semanas andaba en friega entregando despensas.

En las próximas semanas, al acercarse el proceso electoral se irán dando las traiciones de los que ven la política su “modus vivendi” para comer .

CHUCHO, MON, ROSA Y RENE.

El Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader , recorrió tres colonias este sábado : Revolución Verde, Nacional y El Golfo.

Realizó la jornada “diciendo y haciendo” y además entregó apoyos alimentarios, para respaldar a las familias en esta emergencia sanitaria.

Y no estuvo sólo, lo acompañaron el Diputado local por la zona norte, Mon Maron; La diputada local por el sur , Rosa González, y el secretario municipal de Bienestar Social, René Senties, quienes hicieron equipo por Tampico este fin de semana y se dieron buenos resultados, se les nota que hacen buena mancuerna los cuatro.

Caminaron a la par del alcalde porteño, quien encabeza ( en todo el estado) el primer lugar en ser el jefe de la comuna que más ha respondido a la población y que el COVID no lo espantó, como ha sucedido con otro presidentes municipales que llevan toda la cuarentena encerrados en sus casas, escondidos debajo de sus camas.

Don Chucho ha tomado el “toro por los cuernos”, ya lleva más de 25 mil despensas y ahora estará por entregar más de 10 mil latas de Atún.

DEL RADIO PASILLO.

Que le ha llovido al regidor de Tampico de Morena , Hugo Peñaloza, por andar regalando tres cebollas, como arranque de su pre campaña a una

Diputación local.

Que hace unos días se le vio a los dirigentes del SUTSHA, Andrés Portillo y Azael Portillo, saludando al alcalde, Adrián Oseguera, y se notó la buena relación qué hay entre sindicato y administración local.

Que nuevamente amenazan los parientes de Género de la Portilla con aparecer en la boleta en el 2021 en el municipio de Altamira, aunque forman parte del grupo de los derrotados, pero al parecer no lo han entendido.

Que la mayoría de los regidores de Madero han hecho un pésimo trabajo, tanto que ninguno ni del PAN ni de Morena, lograron el peso para pelear una diputación local.

Recuerde : No se Vale Chillar !