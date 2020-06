Tam entre los estados con menos trabajo infantil Tam entre los estados con menos trabajo infantil

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Con el 4.02 por ciento que representan 36 mil 566 niñas, niños y adolescentes en trabajo no permitido, Tamaulipas esta en tercer lugar nacional entre los estados con menos problemas de casos de trabajo infantil, a la fecha se han realizado visitas de inspección a 360 empresas en todo el estado sin que se hayan encontrado menores laborando fuera de lo que estipula la ley, a excepción de los menores que colaboran en actividades del negocio familiar.

Alejandro Castrejón Calderón director de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado dio a conocer lo anterior en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el pasado 12 de junio a través del cual se busca erradicar de manera efectiva el trabajo infantil mediante la adopción y supervisión de normas de trabajo que establecen el concepto de edad mínima de admisión al empleo, al trabajo infantil se le define como la participación de un menor en una actividad remunerada o no que se realiza al margen de la ley en condiciones peligrosas e insalubres violando sus derechos que les pueden provocar efectos negativos en su desarrollo físico mental psicológico o social al obstaculizar su educación .

Advirtió que los operativos para detectar casos de trabajo infantil en las empresas e imponer las sanciones correspondientes seguirán en nuestros estado, la instrucción del gobernador del estado es reducir al menor porcentaje las cifras de trabajo infantil incluyendo el permitido por la ley, destacando que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal en el estado, existen 36 mil 566 niñas, niños y adolescentes en trabajo no permitido ocupando el tercer lugar nacional con el menor número de casos equivalente al 4.02 por ciento.

Afirmo que la persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza, en la falta de trabajo decente para los adultos , la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a las escuelas hasta la edad mínima legal de admisión al empleo, en nuestro estado se han tomado acciones que han permitido reducir esta tasa de menores trabajando, a través de los programas de estímulos como los que ofrece el DIF Tamaulipas, muchos menores tienen garantizado su alimento y escuela para evitar que trabajen .