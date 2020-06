Tras pandemia, el 30% de los negocios ya no abrirán Tras pandemia, el 30% de los negocios ya no abrirán

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La Federación Noreste de la Confederación Patronal Mexicana revela que en Tamaulipas a consecuencia la pandemia del COVID-19 el 30 por ciento de las empresas ya no abrirán más sus puertas por el duro golpe que esto les represento y que luego de la declaratoria de suspensión de labores el 30 de marzo por la contingencia se promovieron amparos contra la medida dada su ambigüedad y falta de precisión sobre todo por no coincidir con la contingencia sanitaria contemplada en la ley federal del Trabajo.

Sandra Guardiola Sáenz presidenta estatal dijo que el principal reto en esta pandemia ha sido y sigue siendo preservar la salud, la integridad de los trabajadores y sus familias, por eso desde muy temprano se hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, esto fue a finales del mes de febrero, antes de que se declarara la emergencia sanitaria que establecieran las acciones, asignaran presupuesto y protocolos ante la propagación del COVID-19

Aseguro que si bien algunas empresas, dada la experiencia del 2009 con la pandemia de AH1N1, ya tenían conocimiento de ciertos protocolos, era necesario que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Reconoció que luego de la entrada en vigor de la ¨emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor¨ el 30 de marzo, fue un duro golpe a los negocios y empresas, por declarar la “suspensión de labores”, en forma ambigua, sin identificar y fundar si dicha suspensión de la relación laboral tiene como fundamento la fracción I o la VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo por lo que esto dio pie a que algunas empresas se ampararon al no coincidir con la contingencia sanitaria contemplada en la Ley federal del Trabajo, además de las amenazas de imputar responsabilidad penal a los patrones que no pagaran el sueldo completo a sus trabajadores, invadiendo la órbita competencial de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y el Consejo de Salubridad General.

Destacó que los resultados de la emergencia sanitaria han dado al final del mes de abril, una pérdida de más de doce mil empleos formales en Tamaulipas, en comparación con los que había al concluir el año 2019 y que al menos un 30 por ciento de pequeños comercios ya no abran sus puertas, ante la nueva realidad de hecho hay una gran cantidad de negocios que están buscando alternativas como ventas en línea, haciendo uso de tecnología, buscando optimizar su uso.

En ese sentido detallo los Centros Empresariales de Tamaulipas están dando una intensa capacitación gratuita, no solo a las empresas afiliadas, también están abiertas al público en general, temas fiscales, laborales, marketing digital y una gran cantidad de temas, además de contar con asesoría de forma particular a las necesidades de los empleadores y negocios en general.

Recordó que los 5 Centros Empresariales de Tamaulipas, elaboraron un documento en el mes de marzo en el que plasmaron un Plan Emergente Económico, para la protección del empleo e ingresos de los Tamaulipecos, a la par de las medidas que cada empresa establece para evitar los contagios al interior de los centros de trabajo, enviaron este plan que contiene 12 puntos al Gobernador del estado, así como una copia al Secretario de Desarrollo Económico, con quien nos reunimos virtualmente en varias ocasiones para solicitar que atendiera los planteamientos, pedimos con urgencia acelerar los apoyos económicos ofrecidos ya que muchos negocios están funcionando con escaso o casi nulo flujo de operación.