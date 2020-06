FOTOS. Hallan casa con objetos intactos de hace más de un siglo

REINO UNIDO.- Una exhibición fotográfica dedicada a una casa de campo abandonada que preservó intactos objetos de varias generaciones en el transcurso de más de un siglo ha sido expuesta en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), informa Metro.

La historia de la vivienda, ubicada en la localidad norirlandesa de Cookstown, se remonta a al menos 1858, año en que la propiedad apareció por primera vez en los mapas locales.

Fue habitada hasta 2015, cuando su último dueño, un octogenario de quien solamente trascendió su nombre de pila, Dessie, se trasladó a un hogar para ancianos, donde falleció dos años más tarde.

Hundreds of letters – including love letters between brothers – were left in drawers, and three ancient rusting kettles sat on top of a stove, next to a cup that appears to have been placed there just before its owner left

