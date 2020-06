Alcalde de Ciudad Madero se realiza prueba de Covid-19 El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion dio a conocer que se hizo la prueba de Covid-19, pero que resultó negativa.

Explicó que hace unos días tuvo dolor de cabeza y debido a que cuatro empleados del ayuntamiento salieron positivos al coronavirus, decidió realizarse el examen de Covid-19, así como de la influenza.

«Me la hice, hace poco me dolía la cabeza y me hice la de la Influenza y coronavirus, me cuido, trato de hacerlo mucho, me lavo las manos a cada rato y uso gel antibacterial, además del cubrebocas».

Durante las jornadas de sanitización o inauguración de obras, dijo que trata de no acercarse a la ciudadanía para guardar la llamada su sana distancia.

«Procuro no acercarme mucho a los ciudadanos y es una vida medio normal si haces eso y lo más probable es que no te contagie».

«Sigue habiendo cuatro casos y más sospechosos en el ayuntamiento, nosotros queremos los nombres de los (contagiados) para tomar algunas medidas y por el momento están resguardados», terminó.