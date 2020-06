Columnas: El Patinadero El diablito de la avaricia

En ciudad Victoria una gasolinera marca la pauta en los precios bajos, ayer se ubicaba sobre los 15.89 pesos por litro de combustible, mientras que en otros negocios se ofrece en un promedio de 17.70 pesos. La diferencia es descomunal, lo que habla de la voracidad de otras empresas.

Claro está competencia de costos es producto de las reformas energéticas que impulsó en su momento el ex presidente neoliberal ENRIQUE PEÑA NIETO a quien se le agradece la liberación de precios que bajan conforme al precio del petróleo.

El pasado lunes, en la conferencia mañanera del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, RICARDO SCHEFFIELD PADILLA colocó a Tamaulipas en el centro de los ladrones de la gasolina al denunciar que detectaron una nueva forma de robo a los ciudadanos.

Informó que en el municipio de Güémez, encontraron que la gasolinera del pueblo ubicado a 25 kilómetros de ciudad Victoria, utilizaba un nuevo aditamento colocado en el pulsador y no en la tarjeta madre, buscando ocultarlo durante las revisiones.

El funcionario señaló que este tipo de mecanismos probablemente se utiliza en otros negocios.

Los dueños de la gasolinera aplicaron la sabiduría de los dichos del famoso personaje tamaulipeco.

“Lo que va para allá, mejor que venga pa´acá”.

Sin embargo, queremos pensar que no todos los gasolineros se comportan de la misma manera y más cuando los operativos de la Profeco son permanentes en la entidad.

Sin lugar a dudas una de las gasolineras más vigiladas es precisamente esa que oferta en está ciudad la gasolina hasta dos pesos menos por litro, pues es motivo de denuncias hasta de sus competidores, como uno de ellos que pidió a un Subsecretario que clausuraran la empresa que provocaba pérdidas en su compañía.

El subsecretario envió a un personaje de Coepris a clausurar la empresa con un absurdo, pero ese abuso de poder le costó su cargo en la Secretaría de Salud, lo que llevó a una recomposición total en la dependencia.

Por cierto fue un empresario victorense, no un político, quien se sintió afectado por esa competencia con la que simplemente no puede. Incluso parece que existe un acuerdo entre todos los patrones para no ceder ante una compañía que decidió ganar menos para beneficiar a miles. El diablito de la avaricia se apoderó de ellos

En otro contexto, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RVAS CUELLAR y el mayor de Laredo, Texas, PETE SÁENZ, señalaron que es necesaria la reapertura gradual de los puentes internacionales 1 y 2, pero con medidas preventivas que limiten los contagios de Covid 19, para evitar asfixiar la economía de la región.

“Debe prevalecer el tema de salud, pero nuestros comercios están muriendo porque existe una codependencia muy importante entre las dos ciudades, las ventas han bajado, gente de Monterrey, Saltillo, Torreón y hasta San Luis Potosí cruzaban por esta frontera para ir de compras, hoy no sucede, lo que ha generado una caída de los negocios”, dijo QUIQUE RIVAS.

PETE SAENZ, comentó que el 60% de la economía de Laredo, Texas, depende del mexicano, por ello instó al gobierno de Estados Unidos a una reapertura de los puentes, en la que se implementen las condiciones salubres necesarias para la reactivación de la frontera.

Por los puentes de los Dos Laredos cruza el 40% del comercio internacional entre México y Estados Unidos. Hoy más que nunca se nota cuando se extraña una sociedad que beneficia.

