Columnas: El Kiosko Los que aspiran desde el Congreso

A un año de que concurran las elecciones federal y local, el ambiente político comenzó a calentarse desde el Río Bravo hasta el Río Pánuco.

Muchos son los aspirantes que quieren y pocos serán los candidatos convocados a enfrentar su futuro en las urnas.

Basta ver lo animados que andan los diputados locales. El Congreso del Estado siempre ha sido y será una plataforma para dar el brinco hacia una presidencia municipal o una diputación federal. Eso es normal y no tiene nada de malo.

Ejemplo de ello es el líder del Congreso, Gerardo Peña Flores, inscrito en la lista de prospectos de Acción Nacional a la gubernatura de Tamaulipas en 2022, aparece también como posible candidato blanquiazul a la alcaldía de Reynosa.

Si bien se enfrentarían riesgos, una incursión electoral de Gerardo Peña Flores en Reynosa sería considerada como la prueba en las urnas para el Jefe de la Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas en busca de una aspiración mayor y el inicio de una intensa campaña. Es un escenario que se plantea. Es una posibilidad.

Aunque aparentemente se encuentra ‘castigado’, Arturo Soto Alemán, presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, se ubica como una de las cartas del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Victoria. Todo puede suceder en un año.

También levanta la mano la diputada local Pilar Gómez Leal, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Por su perfil y su lealtad política, ella podría ser postulada a la diputación federal por el Quinto Distrito.

Otra dama, pero oriunda de la Costa Azul, Ivette Bermea Vázquez, suena para ser candidata de Acción Nacional a la presidencia municipal de Matamoros.

Si bien la misión luce complicada porque la plaza se encuentra en manos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con Mario López como alcalde, no se debe olvidar que Ivette Bermea ganó la diputación local del Distrito 12 en las urnas hace un año.

Héctor Escobar Salazar, diputado local, también suena para ser ‘gallo’ del PAN a la alcaldía matamorense. A pesar de múltiples polémicas alentadas por sus críticos, el joven ex secretario de Educación del gobierno estatal se impuso con claridad y se llevó la diputación local del Distrito 10 en la elección de 2019.

Por supuesto, tanto Ivette Bermea como Héctor Escobar deben considerar que cada elección es distinta y, en especial, cuando se disputa una presidencia municipal, un proceso en el que se desatan las pasiones en las bases y en las colonias.

Imelda San Miguel Sánchez es una más de las integrantes del Congreso del Estado en la ruta de postularse a una alcaldía, en este caso, la estratégica y compleja Nuevo Laredo.

Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, arquitecta de profesión, Imelda San Miguel aparece ya en los sondeos con posibilidades de competir por la presidencia municipal fronteriza. ¿Será nominada? Ya lo veremos.

En la zona sur, el diputado local Mon Marón se perfila para ser el candidato del PAN a la diputación federal por el Octavo Distrito, con cabecera en Tampico. La mesa parece estar puesta para el proyecto del también suplente del senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Mon Marón es de los legisladores blanquiazules que suben con frecuencia a la tribuna del Congreso estatal para recetarle duros y certeros ‘golpes’ a la Cuarta Transformación, a la que no puede ver ni en pintura. Al tampiqueño le gusta el debate.

Por su parte, a Rosa María González Azcárraga los analistas la ven como una diputada local que buscará su reelección por el distrito sur de la ciudad de las jaibas. En poco tiempo, la dama ha logrado aprender con rapidez y cada vez se le ve más segura en sus participaciones.

Todos lo saben: Miguel Gómez Orta y Karla Mar, diputados locales por los distritos que abarcan Altamira, pueden ser tomados en cuenta para la candidatura del PAN a la presidencia municipal de su tierra. Mientras ellos hacen su ‘talacha’ legislativa, Alfredo Polanco Aguilar, secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento, les puede dar la sorpresa.

Por la oposición morenista en el Congreso del Estado, Carmen Lilia Canturosas es la virtual candidata de la 4T a la alcaldía de Nuevo Laredo. Es una jugada más que ‘cantada’.

Así andan las cosas con los diputados locales, los que se mueven con la intención de ver cuajar sus aspiraciones y proyectos en 2021.

Se reitera: el Congreso del Estado siempre ha sido y será una plataforma de despegue hacia las presidencias municipales y las diputaciones federales.

Y PARA CERRAR…

Por cierto, desde la Federación afirman que el Congreso del Estado no puede aprobar y aplicar un impuesto especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por generar contaminación. Aseguran que es inconstitucional.

Viene una interesante disputa legal entre Tamaulipas y la Federación. El 2021 ya está aquí.