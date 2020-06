No habrá ley seca en Tamaulipas No se preocupe

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas no se aplicará la Ley Seca por lo que son falsos los rumores de que estará vigente esta medida.

El jefe de la Oficina Fiscal en Tampico, Luis Alonso Mejía García señaló que el Subsecretario de Finanzas emitió un comunicado donde se desmentía que se fuese aplicar esta prohibición.

“En Tamaulipas no se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas el siguiente fin de semana, pero esto es muy diferente a que no haya producto, ya que esa es una cuestión comercial” dijo.

El titular de la dependencia señaló que esta información que trascendió por redes sociales resultó ser falsa.

“Es importante que la población se guíe por la información oficial que se genera a través de las dependencias y si en algunos sitios no se cuenta con este producto (cerveza) es porque no lo surten, pero no, porque haya restricciones».

Explicó que la venta de cerveza será en los horarios permitidos por la ley.