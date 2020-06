OMS advierte que la pandemia ‘se acelera’ y que ‘estamos en una fase nueva y peligrosa’

ESTADOS UNIDOS.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha manifestado este viernes que la pandemia de coronavirus está “acelerando” y que más de 150.000 casos fueron reportados ayer, el número más alto en un solo día hasta ahora. “Estamos en una fase nueva y peligrosa”, ha dicho, advirtiendo que todavía se necesitan medidas restrictivas para detener la pandemia.

En una conferencia de prensa, el dirigente de la OMS ha explicado que casi la mitad de los casos recientemente reportados proceden de América, con números significativos del sur de Asia y Medio Oriente.

"WHO’s mission is to promote health, keep the 🌍 safe & serve the vulnerable.

Our organizations are a natural fit and every day WHO and UNHCR work to strengthen the collaboration between our two agencies"-@DrTedros

