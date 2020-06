Ambulantes del centro de Madero no pagarán permisos durante pandemia La directora de Ingresos, Claudia Mendia Caballero detalló que dicho exento es por el cierre de vialidades que realizó tránsito para disminuir el flujo de vehículos, así como de personas.

MADERO, TAMAULIPAS.-Durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, los comerciantes ambulantes de la zona centro de Ciudad Madero no pagarán el permiso por usar la vía pública.

La directora de Ingresos, Claudia Mendia Caballero detalló que dicho exento es por el cierre de vialidades que realizó tránsito para disminuir el flujo de vehículos, así como de personas.

Reveló que por indicaciones del alcalde Adrián Oseguera Kernion, también se atendieron las solicitudes de los comerciantes formales, facilitándoles el permiso de cambio de giro no esencial a esencial.

“No se les está cobrando a los locatarios la mensualidad, también hay locatarios que tenían un giro no esencial y en esta pandemia se les está autorizando que vendan artículos que están permitidos por la Coepris, y esa es la manera en que el alcalde Adrián Oseguera está apoyando al comercio de Ciudad Madero”.

Añadió que en el caso de los ambulantes, les fue asignado un lugar por estar cerrado el primer cuadro de la ciudad, y que durante la contingencia sanitaria no pagarán el permiso de uso de la vía pública.