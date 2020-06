Abren bolsa de trabajo para paliar el C-19 Las empresas esenciales que siguen contratando personal son farmacias, tiendas de auto servicio, empresas de seguridad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El Gobierno del Estado abrió una bolsa de trabajo para que empresas esenciales y no esenciales tengan vacantes de empleo se comiencen a registrar.

Con ello, se busca apoyar a quienes han perdido su trabajo y puedan colocarse nuevamente aún en ese periodo de contingencia por el COVID-19 luego que actualmente existen más de 500 vacantes para contratación inmediata en todo el estado aunque hay municipios como el Mante donde existen dificultades para la mano de obra, dijo Alejandro Perales Huerta director del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas.

El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, dijo, tiene el interés de apoyar a la población que necesita un empleo y por ello se ha hecho sinergia con empresas de todo el estado para que tengan vacantes y lo hagan saber y de inmediato subirlo al portal como ha ocurriendo en las últimas semanas, con empresas de los llamados giros esenciales que han ofertado vacantes.

Reconoció que en Mante una empresa maquiladora del sector textil decidió enfocarse a elaborar cubre bocas abrió la contratación para 50 personas, pero no ha sido posible cubrir esa demanda en virtud que no hay quien quiera laborar, ahora el problema es que las personas tienen miedo a ser contagiados de coronavirus en sus centros de trabajo, y se resisten a presentarse como ha ocurrido con esa empresa que no ha podido contratar personal.

Las empresas esenciales que siguen contratando personal son farmacias, tiendas de auto servicio, empresas de seguridad y otras que de alguna manera han podido permanecer abiertas y su demanda se ha incrementado por lo que han iniciado el proceso de reclutamiento de personal, no obstante reconoció que son muchas más las empresas que estaban cerradas y que comienzan ya abrir por lo que se tiene que hacer una evaluación del impacto en el empleo en las próximas semanas cuando la pandemia inicie la curva de descenso.