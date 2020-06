Cuarentena dispara los suicidios La pandemia de Covid-19 también puso a prueba la salud mental de millones de personas; ya sea por la ansiedad, por el estrés o por la situación económica que se atraviesa, se ha incrementado el...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El encierro decretado en Tamaulipas por la Pandemia del Covid-19, ha traído consecuencias en la salud mental de los tamaulipecos, y el indicador más grave de ello es un despunte en los suicidios, que tienen relación directa con mayores afectaciones emocionales que tienden a recrudecerse por el aislamiento y el cambio brusco de convivencia.

Los reportes mensuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de casos de suicidas indican durante los dos primeros meses de la cuarentena, marzo y abril, hubo un incremento de más del 50% con respecto al mismo periodo del 2019.

De acuerdo a datos de la FGJT la estadística señala que en enero de este año ocurrieron 16 suicidios, en febrero 13, en marzo 15, en abril 22 y en la mayo iban 14, para un total de 80.

Es decir que durante la “cuarentena”, los suicidios se han disparado” con un total de 51 en tres meses, teniendo la mayor incidencia en los municipios de la frontera, al registrar Matamoros 11 casos, Victoria aparece con 9, Tampico con 7, Tampico con 7, al igual que Reynosa, otros municipios que aparecen con estadística son, Madero con 1, Altamira con 2, Nuevo Laredo con 3, Aldama con 2, Xicoténcatl con 2, Mante con 1, Ocampo con1 y Nueva Ciudad Guerrero 1.

Especialistas coinciden en que el encierro que ha provocado la pandemia del Covid-19, acelera las emociones, además se suma la afectación económica, las relaciones de pareja y las familiares.

El suicidio en los adolescentes es una conducta patológica, “es decir algo que sale de lo normal” y que se caracteriza por causar la propia muerte, la ansiedad y el estrés son factores que inciden y en el país y Tamaulipas, la pandemia de Covid-19 puede alterar las emociones.

De acuerdo a los datos que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública en México, el suicidio se convierte en la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años.

El problema a la salud mental de las personas es más grande de lo que reflejan los números.

Laura Elena Gaiter Jiménez, especialista en sicología y titular de los Centros de Integración Juvenil en el Estado, señala que algunas estimaciones indican que por cada persona que se suicida hay 20 que lo intentan.

Gayter Jiménez, señala que este “es un problema de salud pública a nivel mundial que debe de atraer nuestra atención porque tenemos que estar realizando como sociedad acciones coordinadas para la detección y la prevención de los factores de riesgo asociados con el suicidio”.

Trastornos mentales como la depresión, se relaciona con una conducta suicida, “el problema es que no se detecta oportunamente y no se atiende, hay otros factores como el consumo de sustancias o como dificultad en el control de los impulsos o los trastornos de ansiedad que finalmente están influyendo”.

Aunque el suicidio en la adolescencia apenas empieza a estudiarse y comprenderse, dijo que en la actualidad, la situación de confinamiento que vive el país y el Estado, se “convierte en un estresor y que como alguna vez lo comentamos puede exacerbar los problemas que ya se tenían”.

Por eso se debe prestar mucha atención de lo que está ocurriendo con los jóvenes y como se están comportando en estos días, porque cuando se habla de Coronavirus, se asocia al confinamiento y quienes más sufren las consecuencias son las personas de la tercera edad y los adolescentes.

Padecen el estrés o la ansiedad porque es durante la adolescencia cuando las personas tienen mayor necesidad de salir y también por lo que está significando ese cambio en la etapa de la vida.

“El confinamiento les impide ver a sus amigos, a sus parejas y estar tanto en casa con sus padres incluso les puede quitar privacidad”.

También les puede afectar el hecho que las redes sociales, el internet y las nuevas tecnologías no las están utilizando solo para socializar, las utilizan para estudiar, estar en clase y aprender.

OTRAS ESTADÍSTICAS

Recientemente en el Congreso del Estado la legisladora Guillermina Medina Reyes, dijo que la emergencia sanitaria ha provocado un incremento en el número de suicidios.

La crisis económica, el desempleo, la violencia familiar han sido factores para el suicidio, asegura la Legisladora.

En ese sentido, sus cifras señalan que se han registrado 47 suicidios durante la cuarentena, por lo que urgió a las autoridades para amainar los daños del encierro.

Por su parte el Boletín Epidemiológico Nacional, marca la estadística sobre violencia intrafamiliar que también se ha incrementado durante la cuarentena, destacando un registro de 843 casos de enero a la fecha, mientras que en 2019 se tuvo un registro total de 1950 casos, Marzo es el mes de mayor incidencia.

En tanto que los casos de heridas con armas de fuego y punzocortantes, ya superaron la cifra registrada a lo largo de todo el 2019, que se registraron 530 casos.

En este rubro de enero a la primera quincena de junio hay un total de 578 casos, de los cuales 340 corresponde a ataques en contra de mujeres y 238 a ataques en contra de hombres.

Niños, afectados

La situación imprevista provocada por la pandemia del Covid-19, ha provocado impactos en la salud mental de los estudiantes, como en la población en general, dijo Soraya Sánchez Díez de Pinos.

La Jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, dijo que el “impacto psicológico del Covid-19 en el área educativa tiene que ver con que se trata de una situación imprevista, nueva, que a la vez es desconcertante, lo que afecta la salud mental”.

En ese sentido explicó que la pandemia y el confinamiento pueden desencadenar un grado importante de estrés emocional que es preciso identificar para poder ayudar a mitigarlo, en ese trabajo de mitigación deben participar los docentes y los mismos padres de familia.

La funcionaria estatal dijo que lo maestros “tienen una dinámica laboral diferente, antes eran sólo docente y alumno, ahora se agregan los padres de familia, aparte de que el docente también es padre y algunos son alumnos, lo que hace más complicada su situación en esta participación tripartita”.

Lo que ahora se está analizando como nuevas estrategias educativas, elevan el nivel de estrés y ansiedad porque tanto alumnos, como docentes y más aún los padres de familia están enfrentándose al reto de las nuevas tecnologías.

“Impacta en el área familiar al tener menos tiempo para convivir con los hijos, se pierde el control, hay irritación por no atender indicaciones; en el escolar tiene qué ver con el desempeño frente a una pantalla”.

Sánchez Díez de Pinos, dijo que son varios los impactos, en lo laboral, lo social y lo individual o particular de cada persona que por el confinamiento no realiza sus labores ordinarias lo que evita que las personas o niños se puedan relajar adecuadamente.

*******

Los nombres

de la tragedia

Zenón. 39 años

Muy temprano por la mañana, Zenón compró un mecate en una ferretería; ya en su casa, en el centro de Xicoténcatl, lo ató a una viga del techo y se colgó.

Fue encontrado por su hermana.

Zenón, a decir de sus conocidos, no padecía ninguna enfermedad, ni era afecto al alcohol; lo que todos piensan, es que la afectó seriamente haber perdido su trabajo.

******

Ramón. 45 años

Ramón tenía 45 años y era de oficio carpintero. Se quitó la vida el 15 de junio en su vivienda ubicada en la calle Jaumave, de la colonia Vicente Guerrero.

Para llevar a cabo su plan, Ramon ató el extremo de una cuerda en la entrada de su casa, mientras que el otro, lo puso alrededor de su cuello y después dio el salto mortal que le causó la muerte de forma instantánea.

Cuando los paramédicos lo bajaron ya nada pudieron hacer.

Cuentan sus vecinos que vivía solo, pero su pareja y su hijo acudían a visitarlo; para nadie fue un secreto que un día antes discutieron, y quizás ese haya sido el motivo que lo orilló a tomar la fatal decisión.

****

Marisol. 38 años

Marisol salió de su casa tras una fuerte discusión con su esposo. Nunca regresó. Tras horas de búsqueda, su familia la encontró colgada de un árbol al costado de un canal de riego junto a un popular fraccionamiento.

Cuerpos de emergencia recibieron el reporte del hallazgo y se trasladaron de inmediato a la zona para tratar de auxiliar a la mujer. Nada pudieron hacer.

Marisol ya había intentado en dos ocasiones quitarse la vida. Esta vez, en plena cuarentena, lo consiguió.

******

CAJA

QUÉ HACER

con los niños

-Es necesario mantener una comunicación estrecha con los hijos e identificar la información que manejan porque hay muchos mitos e información errónea que puede estar impactando en el estado de ánimo.

-En ese sentido se considera indispensable que los padres tengan reuniones con los hijos para que puedan expresar como se sienten, “que piensan, cuáles son sus preocupaciones, incluso entorno a la enfermedad”.

-De no escucharlos pueden estar generando fantasías de muerte asociadas con el problema, porque lo ven como una amenaza inminente en su vida, los padres por lo tanto tienen que controlar su propia ansiedad.

-Debe haber en casa información adecuada, identificar una red de apoyo, una pareja, un padre, un pastor o líder espiritual, algún centro especializado de salud mental.

-Es necesario cuidar su salud física, su alimentación y el sueño, además deben buscar otras alternativas para calmar la ansiedad, “como escuchar música, ver programas de televisión en familia y comentarlos, hacer actividades recreativas en forma conjunta como juegos de mesas entre otros y no mentirle a los hijos sobre la pandemia”:

-Los padres deben tener la habilidad para organizar el tiempo y tener satisfechas esas necesidades, de acuerdo a la economía de cada familia, concluyó.