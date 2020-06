Mujeres que toman cerveza son más sanas Conforme el cuerpo envejece, se hace más difícil preservar la densidad ósea; tampoco bueno excederse

CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio, realizado por el Centro Nacional de Evaluación de Riesgo de Osteoporosis, reveló que la cerveza puede ser aún más beneficiosa que la leche y que el calcio en pastillas para las mujeres.

Conforme el cuerpo envejece, se hace más difícil preservar la densidad ósea. Entre los beneficios de la cerveza se encuentra el de ayudar a la recuperación del cuerpo después del ejercicio.

El estudio, en el que participaron más de 200 mil mujeres que beben cerveza con regularidad, reveló que éstas tenían menor riesgo de padecer osteoporosis comparado con la media.

Por su parte, el New England Journal of Medicine estudió a 12 mil mujeres de la tercera edad y concluyó que «las mujeres que beben de medio a un vaso de cerveza al día tienen menor discapacidad cognitiva y menor degeneración en las funciones cognitivas, a comparación de las mujeres que no beben cerveza».

¿A qué se deben esos beneficios en la cerveza? El secreto está en el lúpulo, una planta utilizada en su fabricación que posee propiedades antioxidantes y medicinales: se cree que reduce los síntomas premenopáusicos y reduce la depresión por ser una planta cannabinoide.

Recuerda que la recomendación es beber de medio a un vaso de cerveza al día para tener esos beneficios.