Cae demanda de servicios en el Instituto Registral y Catastral

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La demanda de los servicios del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado bajaron en este periodo de contingencia por el COVID-19 hasta en un 40 por ciento, luego de que se impusieron una serie de medidas de restricciones para la atención a los usuarios, reveló Juan Joaquín Ramírez Martínez director general del Instituto Registral en Tamaulipas.

Detalló que con horarios restringidos tanto para la recepción de documentos como para la entrega de los ya procesados es como el Registro Público del Gobierno de Tamaulipas, está en estos momentos ofreciendo sus servicios tratando de cuidar en todo momento la sana distancia, y el uso de cubrebocas.

Destacó que ‘La demanda bajó derivado a que estamos limitando los ingresos de documento al horario de 8 a 11 aunque la gente sigue asistiendo a la oficina con normalidad porque, las oficinas no están cerradas, lo que no hay es atención personalizada, se está evitando el contacto con la gente, todas las dudas que se tengan ya se hacen vía telefónica o vía internet o por correo, si tiene alguna duda algún notario, entonces se le da una cita para no demorar’.