Médico residente del IMSS despedido pide una investigación El video que grabó para una empresa fue filtrado indebidamente

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El joven médico residente del IMSS Fernando Jaziel López Pérez señaló que fue una injusticia su despido, ya que el video que grabó el pasado10 de mayo, fue para gestionar apoyos para el instituto y los directivos del hospital número 6 del IMSS estaban enterados, mediante oficio firmado, por lo que pide que lo reinstalen para terminar su residencia.

Con calificaciones de 97.7, segundo lugar en su generación y a 7 meses de concluir sus estudios de posgrado como médico urgenciólogo quirúrgico, explicó que grabó ese video para una empresa que donaría equipo y jamás lo hizo con dolo ni lo filtró a ningún medio de comunicación ese material.

“A raíz de que se filtró un video en el cual me encontraba yo dando una asistencia respiratoria manual por más de 8 horas, a una cadena nacional, el cual no era el objetivo, el instituto me dijo que me rescendirían mi contrato, siendo que el video privado, era para obtener un recurso para el instituto” dijo.

Explicó que ya había oficios firmados por sus directivos sabedores del proceso de donación de esa empresa y a pesar de eso lo despidieron, sin haber hecho una investigación.

“El IMSS no me dio la oportunidad de poder explicarlo, el día 27 de mayo hicimos una comparencia ante el Jurídico (Lic. David Alberto García), pero hubo faltas al debido al proceso porque el instituto tuvo faltas a la verdad para rescindirme el contrato” dijo.

El médico indicó que llevaba 2 años y 5 meses en su residencia, hasta que le rescindieron su contrato, por lo que interpuso una queja ante Derechos Humanos y está recibiendo apoyo del sindicato.

“Esto tratando de solicitar y he tenido el apoyo del sindicato para que el instituto a nivel central reconsidere la resolución que de manera irregular hizo la delegación (Tamaulipas) y con falta de pruebas (…) quiero solicitar que se haga una investigación real de lo sucedido, no era el único que estaba solicitando insumos y además los directivos estaban enterados ya que hay pruebas por escrito y oficios membretados” dijo.

Reiteró que la acción (video grabado) se hizo para una empresa privada con conocimiento de los directivos y era para ayudar al instituto y gestionar insumos para ellos como trabajadores.

El joven médico fue despedido el 7 de junio cuando ya se encontraba dando atención en el área Covid luego de responder a una convocatoria que se hizo a nivel central.