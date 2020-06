AMLO visitará a Trump en Washington en julio próximo El mandatario federal reveló que no viajará el primero de julio a Estados Unidos, ya que se festeja el segundo aniversario del triunfo que lo llevó a la presidencia de México

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es probable que viaje a Washington a reunirse con Donald Trump para agradecerle su apoyo para poner en marcha el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En la conferencia matutina dijo que no asistirá el primero de julio y ya que se realizará una ceremonia con motivo de los dos años de su triunfo electoral.

“Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, y va a ser pronto, nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el Primer Ministro de Canadá (Justin) Trudeau y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del Tratado, es decir la entrada ya funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestro país, ese sería el motivo de la visita. Cómo va a ser en Washington, pues nosotros estamos esperando que se haga la invitación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Canadá y que Canadá esté de acuerdo”, señaló.

López Obrador dijo que en la visita también agradecerá el apoyo del presidente Donald Trump para la adquisición de equipo médico y la estabilización del precio del petróleo.

“Quiero ir a agradecer al gobierno Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque nos ayudaron a conseguir ventiladores y eso nos permitió ampliar nuestra infraestructura hospitalaria, y eso se agradece. Además habido de parte del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump una relación de respeto a nuestra soberanía, no hemos tenido con él diferencias de fondo, ha sido respetuoso, y incluso habido cooperación, sólo mencionó el caso del arreglo cuando había la intención de establecer aranceles a mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos, y cómo se llegó a un acuerdo, como se optó por la negociación en vez de decidir por la confrontación, y también cuando nos exigían los países productores de petróleo de OPEP y NO OPEP una reducción mayor a nuestra producción petrolera, el gobierno Estados Unidos, el presidente Trump aceptó que ellos asumirán la reducción”, explicó.

El mandatario federal reveló que no viajará el primero de julio a Estados Unidos, ya que se festeja el segundo aniversario del triunfo que lo llevó a la presidencia de México.

“El primero de julio no porque el primero de julio cumplimos dos años del triunfo histórico, del triunfo democrático, y ese día es muy especial nosotros, ese día vamos a hacer una ceremonia, son 2 años del triunfo del pueblo de México, de elecciones limpias, libres, en donde la mayoría del pueblo decide llevar a cabo una transformación, es realmente un día histórico tiene que ver con la democracia en el país, por eso ese día yo no podría salir del país, pero puede ser mediatamente después porque tiene que llevarse a cabo este encuentro en los primeros días del inicio del tratado”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO