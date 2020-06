Fallan maquiladoras en medidas contra Covid Otro de los requerimientos ha sido que los trabajadores tengan cubrebocas de buena calidad,

VICTORIA, Tam.- Algunas maquiladoras de la frontera del estado, han sido observadas por no cumplir con todas las disposiciones de salud para evitar contagios de coronavirus entre la planta laboral, pero han sido cuestiones menores, aseguró el Secretario de Desarrollo Económico, Carlos González García.

“Hay empresas a las que se les han hecho observaciones, no graves, pero sí por ejemplo que deben tener un tapete con cloro en la entrada y tal vez no tiene suficiente líquido”.

Otro de los requerimientos ha sido que los trabajadores tengan cubrebocas de buena calidad, “porque muchas veces les dan unos que no son de tres capas y aparte, les dan uno para toda la jornada laboral, pero debe ser uno cada cuatro horas”.

Indicó que se llevan a cabo más inspecciones en todos los municipios, pero principalmente en aquellos que tienen una gran actividad comercial, como es el caso de Reynosa, donde en los últimos días se ha presentado un repunte importante de casos de COVID-19.