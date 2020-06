Llevan más de 12 horas sin energía eléctrica Familias de la Colonia Satélite padecen un apagón desde anoche tras la tormenta eléctrica que azotó a Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cientos de familias de las colonias Satélite en su primera y segunda etapa tratan de sobrellevar las altas temperaturas sin energía eléctrica ya que la tormenta del martes por la noche los dejó sin éste servicio.

Múltiples habitantes de ese sector, se comunicaron con Expreso para solicitar la ayuda pública y que la gente sea testigo de como luchan para que sus pocos alimentos no se les echen a perder y soportar las altas temperaturas de la capital.

«Ya le llamamos a la Comisión Federal de Electricidad desde ayer en la noche, pero dicen que tienen mucho trabajo y que nos van a atender en menos de 72 horas» señaló una habitantes del lugar.

Al realizar un recorrido por la calle Pluton, Galaxia, Cosmos, Mercurio y Osa Menor se pudo constatar que la mayor parte de estas colonias en do de viven cientos de familias tratan de sobrevivir a la antigua con hielo y avanicandose con la mano.

María Dolores una habitante de la tercera edad señala qué esto es común en la zona, en donde cualquier viento y lluvia es suficiente para se queden sin energía eléctrica durante horas incluso casi un día.

«Nomas hay truenos y se va, ayer tarde como a las 10 qué hubo truenos y relámpagos se fue ya lo reportaron pero le digo que así con solo un aire fuerte qué se venga se va la luz».

Por su parte los propietarios del abarrotes Ricki localizado en calle Pluton señalaron qué al ver que no regresaría pronto la energía tuvieron que ir a comprar hielo y conseguir hileras para guardar productos que tienen que se refrigerados.

«Mire aquí guardamos lo que es la leche y quesos, cosas que se pueden echar a perder, porque no hay y no sirven los refrigeradores y pues así estamos trabajando» señaló la propietaria.