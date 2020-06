Sigue la imprudencia en motos Pueblo Viejo.- Ni siquiera los recientes accidentes fatales, son una condicionante para que conductores de motocicletas no pongan su vida en riesgo, ni la de sus hijos, al circular sin las mínimas medidas de seguridad...

Miguel Ángel Aguilar Delgado, titular de la delegación de tránsito en el estado en este municipio, manifestó que el tema es un asunto de educación y de valores ya que la gente no tiene educación vial.

Ante ello refirió ‘los operativos, las medidas y sanciones, no son suficientes para alguien que no está acostumbrado a respetar reglas, que no entiende los riesgos, ni siquiera ante un peligro mortal, por eso esto a veces parece una guerra perdida,pero se debe de continuar exhortando a la precaución’

Dijo que es una total imprudencia que padres de familia entre ellas amas de casa, trasladen hasta 3 o 2 sus hijos pequeños en una motocicleta, exponiéndolos a riesgos terribles de accidentes.