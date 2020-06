Australia y Nueva Zelandia como sedes del Mundial Femenil 2023

EUROPA.- El Mundial Femenil 2023 tendrá como sedes Australia y Nueva Zelanda, países que se impusieron en las votaciones a Colombia, que era el único contendiente.

A través de un comunicado, la FIFA dio a conocer el triunfo de Australia y Nueva Zelandia, cuyo Mundial será el primero que cuente con la participación de 32 equipos y no de 24, como fue el caso de Francia 2019.

Asimismo, el máximo organismo precisó que el certamen se desarrollará en siete ciudades australianas y cinco neozelandesas, mientras que Sídney albergará la Gran Final.

“Felicidades a las federaciones de Australia y Nueva Zelandia, van a organizar el Mundial Femenil de 2023”.

FIFA

Congratulations once again to @FFA & @NZ_Football .

Cabe señalar que hace poco se bajaron de la competencia por la Copa del Mundo tanto Brasil como Japón; en el caso de la nación sudamericana debido a la crisis económica que está dejando la pandemia. En tanto que los nipones prefieren enfocarse de lleno en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Otro de los aspectos inéditos de este Mundial Femenil 2023 es que será la primera vez que la máxima justa se desarrolle en dos países.

Estados Unidos manda en cuanto a palmarés

La primera Copa del Mundo Femenina tuvo lugar en 1991, teniendo a China como país anfitrión. Por su lado, Suecia organizó la edición de 1995 y luego Estados Unidos las correspondientes a 1999 y 2003.

Para 2007 el Mundial volvió a China. En 2011 se dirimió en Alemania y la siguiente edición (2015) le tocó a Canadá, mientras que la más reciente, como ya se apuntó, a Francia.

This is what it felt like @NZ_Football @FIFAWWC #AsOne pic.twitter.com/TiIos6yvCc

— Michael O'Keeffe (@mpokeeffe1) June 25, 2020