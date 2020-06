Columnas: La Talacha Paulina y Rodolfo

«Hoy, después de ver casi 12 horas la transmisión del @CongresoNL en vivo, me quedó mucho aprendizaje de qué sí y qué no para cuando me toque», este revelador mensaje lo escribió en su cuenta de twitter, Paulina Torre, hija del doctor Rodolfo Torre Cantú el pasado 12 de junio.

Algunos seguidores batieron palmas y expresiones de inmediato: «Tenemos candidata!…», «Vamos mi niñaaaa!!! Esoooo», «Algún partido en especial?».

Lo escrito por Paulina, que tuvo un considerable número de «me gusta», se dio después de que los diputados de Nuevo León dieran un espectáculo denigrante y le perdonaran la «vida política» al Gobernador Jaime Rodriguez Calderón, El Bronco, quien desvió recursos públicos para la campaña presidencial en el 2018.

El tuit, aparte de oportuno, es esperanzador, porque muchos victorenses y muchos tamaulipecos tienen y sienten el deseo que la historia que fue truncada por una balas de plomo, continúe; «Un líder es para siempre», era el slogan de Rodolfo, y aquí podría cumplirse ese sueño de muchos.

Deliberado o no pensado el tuit de Paulina, sí motivó esperanzas futuras.

«Pau» como le llaman, a diferencia de sus dos hermanos (Laura y Rodolfo) tiene un perfil más inclinado a la tarea social. Es abogada egresada de la ULSA-Victoria y tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la UDEM.

Actualmente es Directora Jurídica de Komenko Starttup Lawyers y está especializada en asesorías jurídicas a emprendedores. Preside también su Fundación «Uno nos une». Algunos la han visto cerca del Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León en donde coincidentemente milita Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994, pero no se sabe si ya tenga una militancia en ese partido naranja.

Paulina Torre levanta la mano en junio, justo a unos días del aniversario número diez de la muerte de su padre Rodolfo Torre, uno de los políticos más queridos en Tamaulipas en los últimos años, quien fuera privado de la vida cuando estaba a punto de ganar la gubernatura y en quien miles tenían depositadas todas las esperanzas para que el Estado entrara en una dinámica de cambios políticos y sociales.

Diez años han pasado de aquel oprobioso evento del que aún no se hace justicia, y cuyo expediente está olvidado, manoseado y empolvado en la Fiscalía General de la República.

Aquí lo hemos escrito en varias ocasiones: cuando mataron a Rodolfo, mataron al PRI en Tamaulipas y acabaron con la vida de una generación de políticos que estaban destinados a gobernar la entidad por las próximas décadas. Desde entonces, Tamaulipas ya no es el mismo.

Por eso, cuando Paulina confiesa públicamente «cuando me toque» remueve sueños y despierta ilusiones. Si en su momento, Beba De la Garza, su madre, estuvo a punto de ser diputada federal y generó grandes expectativas, ahora los victorenses y tamaulipecos le abren la puerta a «Pau» para que dé continuidad a la historia que fue truncada por las balas hace ya diez años.