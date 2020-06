Cubre polvo del Sahara a Victoria Esta arena viene con el aire caliente que proviene del norte de África, llega al Amazonas, América al caribe y al Golfo de México.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con una bruma que podía ser apreciada en prácticamente cualquier parte de la ciudad, este fin de semana llego la arena del Sahara a Victoria y cubrió la ciudad con una nube café que podía apreciarse al ver el horizonte.

Pedro Granados coordinador de protección civil de Tamaulipas explicó que el polvo prevenirte del continente africano llego al estado desde el viernes y permanecería durante todo el sábado, lo cual provocara una especie de contaminación.

«Se nota una neblina o bruma prácticamente por todo el estado y básicamente serán dos días más con una especie equivalente a contaminación como las que a veces hay en la Ciudad de México»

Esta contaminación a diferencia de las que se presentan en las grandes ciudades como México es conformada por partículas suspendidas materiales inertes de los cuales están conformados principalmente por arena.

«Prácticamente no hay ningún tipo de afectación a la población ya que es una equivalencia a un aire no muy bueno pero por un período corto de tiempo, entonces no tiene mayor problema»

Esto debido a que en otros estados como Quintana Roo al menos 10 personas fueron hospitalizadas por afectaciones de la arena, parecidas los síntomas del covid-19, por lo que aquellas personas que están propensas a las alergias o tienen asma deberían de tener más cuidado.

Ya que este polvo también puede tener componente orgánico como polen, residuos vegetales, bacterias, hongos etcétera, lo cual es algo natural y cíclico qué cada año se presenta.

Recordó que esta arena viene con el aire caliente que proviene del norte de África, llega al Amazonas, América al caribe y al Golfo de México.