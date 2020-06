García Farfuch sabía de la amenaza: AMLO El Presidente informó que en este caso se sabía que había intención y se advirtió al secretario de Seguridad Ciudadana, por eso le dieron un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, comentó que el secretario de Seguridad Ciudadana, sabía de la advertencia de un ataque en su contra antes de que sucediera el atentado en el que tres personas perdieron la vida en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

López Obrador informó que en este caso se sabía que había intención y se advirtió al secretario de Seguridad Ciudadana, por eso le dieron un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, por lo que el funcionario también estaba más atento.

«En este caso de ayer, como ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se advirtió al secretario de Seguridad Ciudadana y por eso le dieron un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión y también andaba más atento, precavido y preveía por él». dijo en un video en redes sociales.

El mandatario también comentó que gracias a eso se dio la detención de varios implicados en el ataque, por lo que se va a seguir operando de esa manera y no se dejará intimidar por nadie, aunque siempre se hará respetando los derechos humanos.

«Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes», dijo.

López Obrador también compartió que en su gestión se le ha dado mucha importancia a la inteligencia y que ya no se utiliza el Centro de Inteligencia Nacional (Cisen) para espiar a los opositores ni para escuchar las llamadas telefónicas.

«Eso ya se terminó, ahora se tiene un centro de inteligencia para prevenir. Por eso se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados», abundó.

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

