Confirma Sindicato primer caso de C-19 en APTIV La Secretaría Sindical, Dolores Zúñiga, afirmó que un empleado está contagiado y reiteró qué hay 20 sospechosos más

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Este fin de semana se encendieron los focos rojos de alarma en la maquiladora Aptiv planta 1 luego de que se confirmó el primer caso COVID, en el turno B que es el vespertino y hay por lo menos 20 casos sospechosos más que se encuentran ya en aislamiento revelo la Secretaria General del Sindicato Industria de Trabajadores de Maquiladoras María Dolores Zúñiga Vázquez quien advirtió que durante este día no desinfectan la empresa, los más de mil empleados de ese turno podrían ir a paro.

Reconoció que existe mucha preocupación en los obreros, porque no obstante que se han tratado de tomar las medidas de prevención, ya surgió el primer caso confirmado de coronavirus, y se trata de una obrera que se encuentran confinada en su casa con síntomas de la enfermedad, en tanto que los 20 compañeros de ella que son hasta el momento casos sospechosos, también fueron aislados, al menos eso notificó Aptiv al sindicato, para efecto de evitar que se extiendan los contagios.

El compromiso de los directivos de la planta es que este domingo iniciaría el proceso de desinfección de la planta, y reforzarán la sanitización, así como los protocolos ordenados por las autoridades de salud en el estado, de no ser así, los empleados no se presentarán a laborar hasta no tener la seguridad y que se les den garantías de que no corren riesgo de ser contagiados, asegurando que esto tarde o temprano podría ocurrir, por lo que se deben adoptar las acciones emergentes necesarias.

Recordó que la planta maquiladora en sus dos turnos A y B tiene una plantilla de 2 mil 800 trabajadores, en la A que es en la mañana son mil 800 obreros, y el turno B que es el vespertino son mil los operadores que se encuentran en las distintas líneas por ello existe la incertidumbre y el miedo entre la base laboral sobre lo que podría ocurrir en los próximos días una vez que ya tienen un caso confirmador de COVID en la planta maquiladora y exigen una rápida respuesta de las autoridades.