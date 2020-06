Columnas: Morena, Sainete Morena, Sainete

Reza una conseja popular que

el poder no se comparte, se

ejerce. Pero en manos de

mesiánicos, los dogmas tarde que

temprano van cayendo por su propio

peso.

Y así ocurre en Movimiento

Regeneración Nacional (MORENA),

donde a pesar del arresto

lópezobradorista para conciliar entre

los grupos de interés partidistas estos

no entienden ni atienden su llamado

a unificarse, en aras de conservar la

mayoría en el Palacio Legislativo de

San Lázaro.

El año próximo habrá elecciones

para renovar la Cámara de

Diputados (federal), 15 gubernaturas,

congresos locales y alcaldías, pero

el proceso más disputado será el de

representantes de la Cámara baja del

Congreso de la Unión.

Como jefe máximo del membrete

guinda –aunque todavía se niega a

reconocerlo–, el tabasqueño no ha

logrado, aún, meter orden, dejando

al tiempo la solución de los conflictos

generados por la misma ambición

de poder que asoman los dos grupos

más cercanos a él, bajo la argucia de

respetar la democracia hasta en su

propio feudo.

Pero advierto que en realidad

los deja hacer cuanto les dé la gana,

por simple y llanamente observar

de qué pie cojea cada uno, antes de

aplicarle a los amanuenses de la ex

mafia del poder un correctivo, que

haría cimbrar al partido creado por él

mismo.

Y, también, elucubro, antes de ser

instalado el proceso electoral, daría

una sacudida al árbol partidista para

retirar las hojas y ramas dañinas.

Sobre todo aquellas que por la

libre operan en contra de su proyecto.

ENJUICIAMIENTO

El proceso interpartidista que

Alfonso Ramírez Cuéllar promueve

en contra de Yeidckol Polevnsky

Gurwitz, ante la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia Partidaria de

MORENA, por supuesta malversación

de recursos, exhibe claramente las

diferencias entre el presidente de la

Junta de Coordinación Política de la

Cámara baja, Mario Delgado Carrillo

–‘soldado’ de Yeidckol–, y el senador

Ricardo Monreal Ávila, aunque el

acusador del ‘desvío’ diga que lo ha

hecho a título personal y no a petición

del zacatecano.

Como fuere, esa reyerta tiende a

crecer porque el senador no es un

político que se doble fácilmente.

Incluso ya organiza un frente nacional

para exigir que Citlalli Ibáñez

Camacho (es el nombre original de la

dama) sea sancionada lo más pronto

posible, pues de otra forma lograría su

intención es apoderarse del partido ya

que, según dice, forma parte de ‘una

camarilla de tufo salinista, autoritaria

e impositiva’.

Probar el dicho, sería

prácticamente imposible, al menos

que él tuviera en sus manos los pelos

de la burra.

No obstante en sus argumentos de

defensa, la ex dirigente cuenta con

buena parte de la nueva militancia; e

incluso con el respaldo de su otrora

amiga Bertha Elena Luján Uranga,

quien apoyándola sale ganando en

esta justa renovadora.

Y en eso ampara su defensa

interpartidista.

Por otra parte, el senador Monreal

acaba de recibir un duro golpe, tras

la decisión de la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia Partidaria de

retirarle los derechos a su suplente,

Alejandro Rojas Díaz Durán, durante

seis meses (a partir del pasado día 20

de junio), por actos anticipados de

campaña.

Sin embargo, hay que considerar

que ése enfrentamiento obedece a

la intención de Alejandro de querer

dirigir a MORENA.

Sólo eso.

Y es que aún siendo Ramírez

Cuéllar amigo del senador

Monreal tiene más coincidencias e

intereses con Luján Uranga, quien

abiertamente insiste en ser la

dirigente del membrete guinda.

IMPUESTOS

Durante los últimos tres meses,

cuando se propagaron los casos de

coronavirus en todo el país –luego de

manifestarse el primero en el ocaso

de febrero–, la alcaldesa Maki Esther

Ortiz Domínguez ‘presumió’ que el

coronavirus en Reynosa no pegaría

tan fuerte, por ser un tema controlado

a nivel municipal.

Inclusive hace dos semanas

cacareó ‘haber ocupado el segundo

lugar’ en una (supuesta) encuesta para

evaluar la función de 102 presidentes

municipales del país.

Y entre estas actividades, por

supuesto, debió estar implícita la

opinión ciudadana sobre su quehacer

para contender la epidemia.

Según ella, hasta hace días

Reynosa no presentaba ningún

riesgo ‘por las medidas municipales

adoptadas’ por su administración

–emplazamiento a no salir de casa

y sanciones a quien lo hiciera–, así

que loca de contento festejaba ser la

presidente municipal más destacada

de Tamaulipas.

Pero como dice el dicho, y dice

bien, ‘del plato a la boca, se cae la

sopa’.

Y así se le cayó el teatrito a Maki,

pues, precisamente porque nadie

le hizo caso a sus recomendaciones

baladíes ni ella entendió ni atendió

como se debe el problema, hoy ocupa

el primer lugar que tanto buscó.

Sí, pero en cuanto a infecciones de

coronavirus.

Según estadísticas de la Secretaría

de Salud estatal, Reynosa suma la

cifra más alta de casos positivos

y decesos, convirtiéndose en el

epicentro de contagios a nivel estatal.

Muy por encima de otros

municipios fronterizos, como Nuevo

Laredo y Matamoros, donde hay tanto

movimiento como en Reynosa.

Esto obliga a Maki a por lo menos

durante la contingencia no mentir

ya más –con el rollo de evitar la

propagación del Covid-19 para

promocionar a su hijo (Carlitos Víctor

Peña Ortiz) como sucesor suyo–,

y dedicarle tiempo a concretar

las acciones recomendadas por el

Gobierno estatal para evitar mayores

contagios.

De no atender las

recomendaciones, ella como médico

que es, bien lo sabe, sería coresponsable de muchas más muertes

y contagiados.

Y, hasta eso, sin que le importe el

juramento ante Hipócrates.

Correo: jusam_gg@hotmail.com