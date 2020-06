Abrirán Playa Miramar a corredores Playa Miramar será abierta hasta que se tenga un medicamento o bajen los contactos de Covid-19.

«Estuvimos revisando las recomendaciones y nuevamente se extiende la cuarentena, la Playa Miramar no se va abrir, no voy a poner en riesgo la salud de los maderenses», dijo el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion.

Durante la entrega de equipo para hemeroteca en el Auditorio Municipal, indicó que ha visto el comportamiento de las playas en otros países y en otros estados y se les ha salido de control y «se ha salido el contagiadero».

«Si Playa Miramar se abre sería a gran escala el contagio de Covid-19, si ahorita estamos en el 67 por ciento de ocupación hospitalaria en la zona, no cabrían en los hospitales».

Puntualizó que no abrirá Playa Miramar hasta que no dé vuelta la curva, «hasta que no tengamos medicina o alguna vacuna».

De 6 a 11 de la mañana podrán ingresar al Bulevar Costero para realizar ejercicio, «ya tenemos los filtros para estar cuidando de que guarden la sana distancia, eso de hacer ejercicio es a partir del miércoles».