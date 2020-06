Ciudadanos incumplen las restricciones en los negocios Hay muchos clientes que todavía se niegan a usar cubrebocas para poder entrar a los comercios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de los casos de COVID-19, que obligó al cierre nuevamente de empresas no esenciales en seis municipios, es necesario endurecer sanciones entre la población, quienes no usan cubrebocas y hasta se molestan cuando se les pide para entrar a los negocios.

“La gente es muy complicada al momento de entrar a un negocio, hasta se molestan porque no les permiten entrar sin cubrebocas y ha habido hasta pleitos”, dijo el Subsecretario de Desarrollo económico.

Insistió en la necesidad de endurezcan las medidas entre la población que no cumpla con las medidas sanitarias para evitar el incremento de contagios del coronavirus en el estado.

“No son las empresas, es la gente, las empresas están presionando para que la gente entre con cubrebocas, que use el gel, pero es complicado; hay países donde se rechaza a la gente que no los use y hasta con el uso medidas de seguridad”, dijo Jesús Villarreal Cantú.

Apuntó que todos los comercios y empresas, están respetando las indicaciones de Salud, como el uso de tapete sanitizante, gel anti-bacterial y la toma de temperatura.

“Hay muchas Mipymes en las colonias de los municipios, y hemos visto que toman todo el protocolo de salud enserio, inclusive una refresquería, abrió ventanillas, para que los empleados no tuvieran contacto, usan tapetes sanitizantes, cubrebocas, gel”.

De la misma manera, dijo, en las industrias también se siguen los protocolos sanitarios, para evitar contagios entre los empleados, “ellos también son muy estrictos, pero la gente entra y sale, entonces relaja (las medidas sanitarias) y ya no le interesa”.

En el caso de la frontera, señaló que hay algunas personas que logran cruzar a distraerse en el Valle de Texas, sin tomar las medidas adecuadas para evitar contagios, y vuelven ya con el COVID-19, aunque los síntomas se presentan después de 12 días.

“Hay gente de los municipios de frontera, que se están yendo a divertir al Valle de Texas, y ya regresan contagiados, y allá está al doble o triple de lo que tenemos en la frontera”.

Señaló que las empresas han cumplido con los protocolos, incluida la carta compromiso que deben firmar ante la Coepris para poder operar, sin embargo, son los ciudadanos los que no respetan las medidas sanitarias.

“Todas las medidas que se han tomado como protocolo de salud, el comercio en general se ha portado muy bien, pero la gente no, hay que hacer consciencia en la gente, que pasen a los crematorios, para que vean cómo están ahora”.

Lamentó que el hecho de no poder darle un adiós adecuado a los seres queridos, al no estar permitidas las velaciones de fallecidos por COVID-19, no ha sido suficiente para que acaten las medidas de salud.

“Hay que tener la conciencia de que hay que cuidarse mucho y llevar los protocolos de salud desde casa a los centros de trabajo, va a depender mucho, de que nos portemos a la altura de este problema, para poder seguir abriendo negocios y sino, vamos a tener que seguir retrocediendo”.