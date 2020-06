Para atrás la reapertura del parque de Nintendo

ESTADOS UNIDOS.-Fans que estaban planeando su viaje a Japón para ir al Super Nintendo World, el parque de diversiones de ‘Super Mario Bros.’, vayan desempacando sus cosas; Universal Studios anunció que la apertura del lugar ha sido cancelada por culpa del Covid-19.

La empresa señaló que aunque en el país asiático la enfermedad está relativamente controlada, esta aún representa un riesgo para las personas, por lo que no hay condiciones para hacer la inauguración durante el verano como se tenía planeado originalmente.

Ni Universal ni Nintendo dieron una nueva fecha o posible ventana de apertura; es probable que el parque temático no comience actividades hasta finales del 2020 o incluso en el 2021, tomando en cuenta que la idea era durante los Juegos Olímpicos que iban a suceder en Tokio este año.

A muchos les sorprende esta decisión, tomando en cuenta que Universal Studios Japan retomó actividades desde el pasado 8 de junio, aunque de manera limitada como se ha dado en diferentes partes del mundo, de acuerdo a las normas de la Nueva Normalidad.

Seguidores de Nintendo señalan que bien se pudo hacer una inauguración limitada, mediante reservaciones o algún otro tipo de sistema de acceso; sobretodo porque varios reportes señalan que las instalaciones están casi terminadas.

