Contagio de Deschamps fue un ‘buen deseo’ de un compañero

Carlos Romero Deschamps no tiene Covid-19, afirmó Andrés Oliva, como representante de Comunicación social del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). «Esta organización sindical tiene conocimiento que el contagio por Covid-19 de nuestro exsecretario general Carlos A. Romero Deschamps es falso», señaló.

En este espacio se publicó anteriormente que Romero Deschamps estaba contagiado de la nueva enfermedad de coronavirus y que la organización sindical solicitaba ayuda económica para cubrir los gastos generados por su condición médica. En la información se citaban declaraciones del secretario general de la sección 47, Víctor Hernández Colunga, y del secretario del Interior y Acuerdos, Victor Kidnie de la Cruz.

En el desmentido preparado por Andrés Oliva, portavoz del STPRM, se afirma: «Durante este tiempo de pandemia y confinamiento ha circulado información falsa en diferenets redes sociales. Esta información apócrifa tiene como fin crear confusión, conflictos y, en algunos casos, miedo para perjudicar no sólo al sindicato, sino a quienes den credibilidad a estos contenidos».

Por lo anterior, continúa Oliva, «queremos hacer un llamado a que, cualquier duda o información que requieran, con mucho gusto los atenderemos por los canales institucionales correspondientes. (…) Pedimos su apoyo en no difundir información falsa».

Carlos Romero Deschamps renunció al sindicato petrolero en octubre de 2019, tras 26 años como secretario general.

